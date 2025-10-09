Antalya Kaş'ta Güneşli Hava Sahilleri Doldurdu: Tatilciler Denize Girdi

İki günlük yağışın ardından Antalya'nın Kaş ilçesinde yerli ve yabancı turistler İnceboğaz ve Akçagerme başta olmak üzere sahillere akın etti.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 14:08
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 14:08
Antalya Kaş'ta Güneşli Hava Sahilleri Doldurdu: Tatilciler Denize Girdi

Antalya Kaş'ta Güneşli Hava Sahilleri Doldurdu: Tatilciler Denize Girdi

İki günlük yağışın ardından plajlarda yoğunluk

Antalya'nın Kaş ilçesinde iki gündür etkili olan yağışların ardından güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

İlçede hava sıcaklığı 21, deniz suyu sıcaklığı 24 derece, nem oranı yüzde 41 ölçüldü.

Güzel havayı değerlendirmek isteyen tatilciler, özellikle İnceboğaz ve Akçagerme plajlarını tercih etti. Bazı tatilciler çocuklarıyla denize girerken, bazıları da şezlonglarda güneşlendi.

Sahil boyunca yürüyüş yapanlar, deniz manzarasında fotoğraf çekenler ve kumsalda vakit geçirenler renkli görüntüler oluşturdu.

Yağışlı ve serin geçen günlerin ardından güneşli havanın tadını çıkarmak isteyen birçok kişi ise sahil kenarındaki yeşil alanlarda aileleriyle piknik yaptı.

İlçe esnafı, güneşli hava sonrası artan hareketlilikten memnun olduğunu belirtti.

Antalya'nın Kaş ilçesinde iki gündür etkili olan yağışların ardından güneşli havayı fırsat bilen...

Antalya'nın Kaş ilçesinde iki gündür etkili olan yağışların ardından güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, denize girdi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde iki gündür etkili olan yağışların ardından güneşli havayı fırsat bilen...

İLGİLİ HABERLER

KPSS 65'le Devlet Kapısı: 2 Belediye Alımları AÇıkladı

İcradan ve Mahkemeden Satılık Gayrimenkuller: Çanakkale Biga ve Kırşehir'de Kelepir Fırsatlar

Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu: 5 Bin Öğrenciye Destek — Son Başvuru 20 Ekim

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kars'ta 6 Yaşındaki Muhammet'in Maganda Kurşunuyla Ölümü: 5 Sanığın Yargılanmasına Devam
2
Bakan Göktaş: Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Sivil Toplumla İşbirliği Güçlendiriliyor
3
AFAD ve Türk Kızılay, Gazze'ye 100 Bin Ton Üzeri İnsani Yardımı Değerlendirdi
4
Vedat Işıkhan: Üçlü Danışma Kurulu'nda Sendikal Haklar ve Dijital Dönüşüm Vurgusu
5
Denizli'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi: Anne ve Kızı Öldü
6
CHP Lideri Özgür Özel: Gazze Ateşkesi ve Madrid‑Brüksel Temasları
7
Polonya, Zapad-2025'e Karşı Doğu Sınırına Yaklaşık 40 Bin Asker Konuşlandıracak

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu: 5 Bin Öğrenciye Destek — Son Başvuru 20 Ekim

Sultandağı Belediyesi'nden Rekor Promosyon: Kadroluya 80.500 TL

İcradan ve Mahkemeden Satılık Gayrimenkuller: Çanakkale Biga ve Kırşehir'de Kelepir Fırsatlar

Meclis'e Gelen Yeni Trafik Cezaları: Kurallar Baştan Yazılıyor

Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi

KOSKİ'nin Otomatik Zammı: Su Fiyatı 1 m³ 37,16 TL'ye Çıktı

Bakan Işıkhan Açıkladı: Women-Up ile Kadın İstihdamına Yeni Destekler

KPSS 65'le Devlet Kapısı: 2 Belediye Alımları AÇıkladı

Emekliye Ocak Zammı: Seyyanen ve Refah Payı Umudu Sona Erdi

İstanbul'da Dev Narkotik Operasyonu: Dilan Polat, Hadise, İrem Derici ve 19 Kişi Gözaltında