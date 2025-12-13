DOLAR
Antalya Kepez'te 7. Sınıf Öğrencisine Akran Zorbalığı: Boynu Mermer Köşesine Çarptı

Kepez'de 7. sınıf öğrencisi akran zorbalığı sonucu yere düşüp boynunu mermer zemine çarptı; anne okul yönetimini ihmalle suçlayarak şikayetçi oldu.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 18:17
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 18:24
Olayın Detayları

Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir ortaokulda meydana gelen olayda, 7. sınıf öğrencisi Y.E.K. (12), teneffüs sonrası sınıfa girerken farklı bir sınıfta öğrenim gören bir kız öğrenci tarafından itildi. Öğrenci yere düşerek boyun bölgesini mermer zemine çarptı ve yaralandı. Olayın ardından anne ve oğul darp raporu aldıktan sonra polis merkezine giderek şikâyetçi oldu.

Anne'nin İddiaları

Olayın ardından konuşan anne Çiğdem Filiz, güvenlik kameralarının incelendiğini ve görüntülerin oğlunun anlattıklarını doğruladığını belirtti. Filiz, yaralanmanın kendisine okul yönetimi tarafından geç bildirildiğini ifade ederek tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Son teneffüste oğlumun bir kız öğrenci tarafından okulda önce saçı çekilmiş sonra tokat atarak sataşmış. Oğlum oturduğu yerde hiçbir lafı, sözü, sataşması olmadığı, suçu olmadığı halde mağdur kalıyor. Ve sonrasında öğrenci okula giriş esnasında ittirilerek oğlumun düşmesine ve mermerin köşesine boynu gelerek yara almasına ve bir kırık oluşmasına neden olunuyor. Ve bu konu hakkında okul idaresinin sorumsuzluğundan mağduruz. Kesinlikle ihmal olduğunu düşünüyorum. Benim oğluma bir zarar geliyorsa önce bana haber verilmeli. Okul idaresinin sorumsuzluğu ve ihmalkarlığı yüzünden benim oğlum bir ders boyunca okulda tutuluyor. Okul dağıldıktan sonrasında benim oğlum ağlayarak o acıyı çekerken eve gönderildikten sonra aranıyorum"

Önceki İddialar ve Talepler

Filiz, oğlunun daha önce de okulda akran zorbalığına maruz kaldığını ve bu durumun yargıya taşındığını belirterek, daha önce yapılan şikâyetlerden sonuç alamadıklarını ifade etti. Anne, benzer olayların tekrarlanmaması için okul idaresi ve eğitimcilerin akran zorbalığı konusunda daha etkin önlem ve eğitim alması gerektiğini vurguladı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ve güvenlik kameralarının incelendiği bildirildi.

