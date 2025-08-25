Antalya Kepez'te İş Yeri Yangını Söndürüldü

Altınova Sinan Mahallesi'nde depo alevlere teslim oldu

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Altınova Sinan Mahallesi Çağdaş Sokak adresindeki bir iş yerine ait depoda başladı. Olayın çıkış nedeni henüz belirlenemeyen nedenle olarak bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda alevler kontrol altına alınırken, iş yerinde hasar oluştu.

Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.