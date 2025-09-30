Antalya Kepez'te kuyu kazısında karbonmonoksit şüphesi: 2 ölü

Olayın seyri

Antalya'nın Kepez ilçesi Kızıllı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, kazdıkları kuyuya giren 2 kişinin mahsur kaldığı ve bir kişinin yardım sırasında fenalaştığı ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kuyunun yanında isminin Selahattin olduğu öğrenilen kişiyi baygın halde buldu. Halat yardımıyla kuyuya inen ekipler burada da baygın durumda bulunan Zekeriya T. ve Emirkan K.'yi çıkararak hastaneye sevk etti.

Hastane müdahalesi ve inceleme

Hastaneye kaldırılan Zekeriya T., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaklaşık 3 saat sonra Emirkan K. de hayatını kaybetti; diğer yaralı kişinin tedavisi sürüyor. Güncelleme: Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.

Olay yerinde yapılan incelemede kuyu içinde yoğun miktarda karbonmonoksit tespit edilirken, ekipler tarafından bir jeneratör bulundu. Olayla ilgili ilk belirlemelere göre, define aramak amacıyla kazdıkları kuyu sırasında çalıştırılan jeneratörün gazından zehirlendikleri değerlendirilen 3 kişiden 2'si yaşamını yitirdi.