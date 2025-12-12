Gürcistan’da Yakalanan Cinayet Zanlısı Tutuklandı: Samsun 2023 Vakasında Yeni Gelişme

Samsun'da 2023 yılında bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla Gürcistan'a kaçan zanlı, yakalanıp Türkiye'ye teslim edildikten sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayın Detayları

Olay, Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde 4 Temmuz 2023 tarihinde meydana geldi. 1 çocuk babası Burak Kasap (30), silahla kafasından vuruldu. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı özel hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Kasap ile ilgili olarak E.K. (30) ve T.G.Y. adlı kadın tutuklandı. Olayda silahı kullandığı iddia edilen Kerem Ç. (22) ise kaçtı.

Yakalanma ve Tutuklama Süreci

Kaçtıktan sonra Gürcistan'da başka bir olay nedeniyle tutuklanan Kerem Ç., cezaevinden tahliye edildikten sonra sınır kapısında Samsun polisince teslim alındı. Sorgusu Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde tamamlanan zanlı, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Zanlı ifadesinde, "Olay yerinden korkup kaçtım. Brandalı bir tırın arkasına saklanarak Gürcistan’a gittim" dediği kaydedildi.

Olayla ilgili dava Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ederken, Kerem Ç. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

