DOLAR
42,69 -0,23%
EURO
50,18 -0,05%
ALTIN
5.899,87 -0,82%
BITCOIN
3.865.050,9 1,1%

Gürcistan’da Yakalanan Cinayet Zanlısı Tutuklandı: Samsun 2023 Vakasında Yeni Gelişme

Samsun'da 4 Temmuz 2023'te Burak Kasap'ın öldürülmesiyle ilgili kaçan zanlı Gürcistan'da yakalandı, Türkiye'ye teslim edilip tutuklandı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 20:53
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 20:53
Gürcistan’da Yakalanan Cinayet Zanlısı Tutuklandı: Samsun 2023 Vakasında Yeni Gelişme

Gürcistan’da Yakalanan Cinayet Zanlısı Tutuklandı: Samsun 2023 Vakasında Yeni Gelişme

Samsun'da 2023 yılında bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla Gürcistan'a kaçan zanlı, yakalanıp Türkiye'ye teslim edildikten sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayın Detayları

Olay, Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde 4 Temmuz 2023 tarihinde meydana geldi. 1 çocuk babası Burak Kasap (30), silahla kafasından vuruldu. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı özel hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Kasap ile ilgili olarak E.K. (30) ve T.G.Y. adlı kadın tutuklandı. Olayda silahı kullandığı iddia edilen Kerem Ç. (22) ise kaçtı.

Yakalanma ve Tutuklama Süreci

Kaçtıktan sonra Gürcistan'da başka bir olay nedeniyle tutuklanan Kerem Ç., cezaevinden tahliye edildikten sonra sınır kapısında Samsun polisince teslim alındı. Sorgusu Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde tamamlanan zanlı, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Zanlı ifadesinde, "Olay yerinden korkup kaçtım. Brandalı bir tırın arkasına saklanarak Gürcistan’a gittim" dediği kaydedildi.

Olayla ilgili dava Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ederken, Kerem Ç. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

22 YAŞINDAKİ KEREM ÇELİKKANAT TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

22 YAŞINDAKİ KEREM ÇELİKKANAT TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

İLGİLİ HABERLER

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MSB: SDG'nin Zaman Kazanma Çabaları Boşa Çıkıyor — Entegrasyon Tek Çare
2
Cevdet Yılmaz: Terörsüz Türkiye ile Kalıcı Huzur ve Güven
3
Mahmut Arslan: Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan sağlıklı asgari ücret çıkmaz
4
Gürcistan’da Yakalanan Cinayet Zanlısı Tutuklandı: Samsun 2023 Vakasında Yeni Gelişme
5
Çamlıdere'de 4 Araç Kundaklandı: O Anlar Güvenlik Kamerasında
6
Şanlıurfa'ya 50 bin metrekarelik Maşuk Kent Parkı
7
Bakan Uraloğlu, Bursa'daki Yangın Bölgesini Havadan İnceledi

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?