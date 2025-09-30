Antalya Kepez'te Kuyuda Jeneratör Gazı Zehirlenmesi: 1 Kişi Öldü

Kepez Kızıllı'da kazdıkları kuyuda jeneratör gazından zehirlenme şüphesi: 3 kişiden 1'i yaşamını yitirdi, kuyu içinde yoğun karbonmonoksit tespit edildi.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 17:47
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 17:51
Olayın ayrıntıları

Antalya'nın Kepez ilçesi Kızıllı Mahallesi ormanlık alanda, kazdıkları kuyuda jeneratör gazından zehirlendikleri değerlendirilen 3 kişiden birinin öldüğü bildirildi.

Bölgeye, kuyuda 2 kişinin mahsur kaldığı ve 1 kişinin yardım sırasında fenalaştığı ihbarı üzerine sağlık, jandarma, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kuyunun yanında isminin Selahattin olduğu öğrenilen kişiyi baygın buldu. Halat yardımıyla kuyuya inen ekipler burada da baygın durumda olan Zekeriya T. ve Emirkan K.'yı dışarı çıkardı.

Hastaneye kaldırılan Zekeriya T. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer iki kişinin ise tedavileri sürüyor.

İnceleme ve bulgular

Ekiplerin yaptıkları incelemede kuyu içerisinde yoğun miktarda karbonmonoksit olduğu tespit edildi ve olay yerinde bir jeneratör bulundu.

Yetkililer, define aramak için kuyu kazdıkları iddia edilen 3 kişinin çalıştırdıkları jeneratörün gazından zehirlendiklerinin öne sürüldüğünü bildirdi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde kazdıkları kuyuda jeneratör gazından zehirlendikleri değerlendirilen 3 kişiden 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

