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Antalya Konyaaltı'nda Kıyıda Erkek Cesedi Bulundu

Konyaaltı Sahili'nde bir erkek cesedi bulundu, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 03.06.2025 17:22
Güncelleme Tarihi: 03.06.2025 17:22
Antalya Konyaaltı'nda Kıyıda Erkek Cesedi Bulundu

Antalya'nın Konyaaltı Sahilinde Facia

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde sahil kenarında bir erkek cesedi bulundu. Olay, vatandaşların kötü kokudan şüphelenerek duvar dibindeki kumsal alanında hareketsiz yatan bir kişi fark etmesi ile başladı.

Paniğe Neden Olan İhbar

Gelen ihbar üzerine polis ve sağlık ekibi hızla bölgeye sevk edildi. İlk incelemelerde, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın Detayları ve Kimliği

Yapılan detaylı araştırmalar sonucunda, cesedin İsa Lafcı (45) adlı bireye ait olduğu tespit edildi. Lafcı'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis Soruşturması Devam Ediyor

Olayla ilgili olarak polisin incelemesi sürmekte olup, tüm detaylar net bir şekilde araştırılmaktadır.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde sahil kenarında erkek cesedi bulundu. Polis ekipleri olay yerinde...

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde sahil kenarında erkek cesedi bulundu. Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.

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