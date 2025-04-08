Antalya Konyaaltı Sahili'nde Deniz Temizliği Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Deniz Temizliği Farkındalık Etkinliği

Antalya'nın gözde plajlarından biri olan Konyaaltı Sahili'nde Konyaaltı Belediyesi, Suda Arama ve Kurtarma Derneği (SKUT) ekipleri ile beraber deniz temizliği farkındalık etkinliği düzenledi. "Geleceği Düşünüyoruz Suyumuza Sahip Çıkıyoruz" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, SKUT ekipleri deniz tabanında bulunan plastik, cam ve metal atıklarını topladı.

Etkinliğe Katılan İsimler

Etkinliğe Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Bilgin da katılırken, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Afet İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ve duyarlı vatandaşlar sahildeki atıkları toplamak için bir araya geldi.

Farkındalık Amaçlı Açıklamalar

Konyaaltı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Öncü Ceylan Baloğlu, etkinliğin amacının deniz ve sahil kirliliğine dikkat çekmek olduğunu belirtti. Baloğlu, "Dünya Su Günü" kapsamında suyun önemine vurgu yaparak, "Burada farkındalık yaratmak ve temiz suya nasıl ulaşabileceğimiz konusunda bilgilendirme yapmak istedik" dedi.

SKUT'un Dalış Faaliyetleri

SKUT Dernek Başkanı Mustafa Bilyaz ise her yıl belirli periyotlarla dalış yaparak su altı temizliği gerçekleştirdiklerini anlattı. Bilyaz, ekolojik dengenin korunmasına katkı sağlamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinliğin önemini vurguladı.

Konyaaltı Belediyesi, Suda Arama ve Kurtarma Derneği (SKUT) ekipleri ile Konyaaltı Sahili'nde deniz temizliği farkındalık etkinliği düzenledi. "Geleceği Düşünüyoruz Suyumuza Sahip Çıkıyoruz" sloganıyla gerçekleşen etkinlikte, SKUT ekipleri su altında bulunan plastik, cam ve metal atıklarını topladı.

Konyaaltı Belediyesi, Suda Arama ve Kurtarma Derneği (SKUT) ekipleri ile Konyaaltı Sahili'nde deniz temizliği farkındalık etkinliği düzenledi. "Geleceği Düşünüyoruz Suyumuza Sahip Çıkıyoruz" sloganıyla gerçekleşen etkinlikte, SKUT ekipleri su altında bulunan plastik, cam ve metal atıklarını topladı.