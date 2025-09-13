Antalya Korkuteli'de Takla Atan Otomobil: Sürücü Hayatını Kaybetti

Antalya Korkuteli'de takla atan otomobilde sürücü hayatını kaybetti

Kaza ve müdahale detayları

Antalya'nın Korkuteli ilçesi Akyar Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Mehmet Bardak (33) idaresindeki 07 EEY 76 plakalı otomobil takla attı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen, sürücü Mehmet Bardak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Korkuteli'deki yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.