Antalya Korkuteli'de Takla Atan Otomobil: Sürücü Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Korkuteli ilçesi Akyar Mahallesi'nde takla atan 07 EEY 76 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet Bardak (33) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 13:43
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 14:16
Kaza ve müdahale detayları

Antalya'nın Korkuteli ilçesi Akyar Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Mehmet Bardak (33) idaresindeki 07 EEY 76 plakalı otomobil takla attı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen, sürücü Mehmet Bardak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Korkuteli'deki yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.

