Antalya Manavgat'ta 5 Yıldızlı Otelde Mutfak Yangını: 1 Kişi Dumandan Etkilendi

Antalya Manavgat'ta 5 yıldızlı otelde mutfak yangını
Sorgun Mahallesi Titreyengöl turizm merkezindeki otelde fritöz alev aldı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Sorgun Mahallesi Titreyengöl turizm merkezindeki 5 yıldızlı otelin mutfak bölümünde yangın çıktı.
Yetkililerden alınan bilgiye göre yangın, mutfakta bulunan fritözün alev alması sonucu başladı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü ve bazı otel misafirleri güvenli bölgelere tahliye edildi.
Dumandan etkilenen bir otel personeline sağlık ekiplerince ambulansta oksijen tedavisi uygulandı. Personelin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
