DOLAR
40,79 0%
EURO
47,75 0%
ALTIN
4.383,34 0,02%
BITCOIN
4.783.616,51 0%

Antalya Manavgat'ta 5 Yıldızlı Otelde Mutfak Yangını: 1 Kişi Dumandan Etkilendi

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki 5 yıldızlı otelin mutfağında fritözün alev alması sonucu yangın çıktı; itfaiye müdahale etti, bir personel dumandan etkilendi.

Yayın Tarihi: 15.08.2025 22:11
Güncelleme Tarihi: 15.08.2025 22:17
Antalya Manavgat'ta 5 Yıldızlı Otelde Mutfak Yangını: 1 Kişi Dumandan Etkilendi

Antalya Manavgat'ta 5 yıldızlı otelde mutfak yangını

Sorgun Mahallesi Titreyengöl turizm merkezindeki otelde fritöz alev aldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Sorgun Mahallesi Titreyengöl turizm merkezindeki 5 yıldızlı otelin mutfak bölümünde yangın çıktı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre yangın, mutfakta bulunan fritözün alev alması sonucu başladı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü ve bazı otel misafirleri güvenli bölgelere tahliye edildi.

Dumandan etkilenen bir otel personeline sağlık ekiplerince ambulansta oksijen tedavisi uygulandı. Personelin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin mutfağında çıkan yangında bir kişi dumandan...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin mutfağında çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin mutfağında çıkan yangında bir kişi dumandan...

İLGİLİ HABERLER

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

900 Bin TL’lik Destek: TÜBİTAK BİGG 2025 II. Dönem Başvuruları Başladı

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin Silifke Orman Yangını: 4 Şüpheli Tutuklandı
2
Gazze Hükümeti: İsrail Aksa Şehitleri Hastanesini 13. Kez Bombaladı
3
Bakan Yumaklı: Birçok Orman Yangınında Tam Kontrol Sağlandı
4
Gündem Özeti (16 Ağustos 2025): Özgür Özel'in Programı, Gazze ve Lig Haberleri
5
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde Bodrum Katında Duman Tahliye Edildi
6
Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
7
Gazze'ye Sadece %15 Yardım Ulaştı: 19 Günde 1.671 Tır Geçişi

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar

900 Bin TL’lik Destek: TÜBİTAK BİGG 2025 II. Dönem Başvuruları Başladı

MGM'den Sağanak ve Fırtına Uyarısı: Karadeniz'de 6 İlde Yağış, Marmara-Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar

Enpara IBAN Değişikliği Onayı: Eylül'e Kadar İşlem Yapmayanın Parası Geri Dönecek

İŞKUR'dan TYP ile 230 Geçici Personel Alımı — Başvurular 15-19 Ağustos