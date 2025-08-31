Antalya Manavgat'ta Alacak Verecek Kavgası: 1 Kişi Öldü
Olayın ayrıntıları
Antalya'nın Manavgat ilçesi Side Mahallesi'nde, aralarında alacak verecek meselesi bulunan kişiler arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Tartışma sırasında, iddiaya göre P.G. yanında bulundurduğu silahla Aytunç Keskin (47)'e ateş etti.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Keskin'in hayatını kaybettiği tespit edildi.
Şüpheli P.G., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.