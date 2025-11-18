Antalya Manavgat'ta Havalanan Otomobil Hafif Ticari Araca Çarptı — Kaza Kamerada

Antalya Manavgat'ta Trafik Kazası: Havalanan Otomobil Tali Yolda Seyreden Araca Çarptı

Kaza ve Yer

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, D-400 Karayolu Hatipler Yenimahalle mevkiinde meydana gelen kazada, Manavgat istikametinden Antalya yönüne giden Mehmet Ali K. idaresindeki 34 ZC 2329 plakalı otomobil, D-400 ile tali yolu ayıran refüj ve trafik tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç havalanarak yaklaşık 200 metre ileride tali yolda Gültepe istikametinden Manavgat yönüne seyir hâlindeki hafif ticari araca çarptı.

Mağdur ve Müdahale

Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olayda, otomobil sürücüsü Mehmet Ali K. yaralandı. Yaralı sürücü, vatandaşlar ve sağlık çalışanları tarafından araçtan çıkarıldıktan sonra ilk müdahalesi yapılarak 112 ambulansı ile hastaneye kaldırıldı.

Tali yolda bulunan hafif ticari aracın sürücüsü işitme engelli Aziz G. (plaka: 07 BİU 25) kaza anını yara almadan atlattı. Aziz G., işitme engelli bir arkadaşının tercümanlığında kameralara yaptığı açıklamada, otomobilin uçup geldiğini söyledi.

Kamera Kayıtları

Kazanın tüm ayrıntıları, bölgedeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayıt altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

