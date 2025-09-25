Antalya Manavgat'ta İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
Kaza Detayları
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Sorgun Mahallesi Acısu Caddesindeki kavşakta Serkan K. idaresindeki 67 AFN 546 plakalı otomobil ile Muhammet E. yönetimindeki 01 ANE 504 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından araçlardan çıkarılan yaralı 2 sürücü ve 3 yolcu, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
