Antalya Manavgat'ta İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Manavgat Sorgun Mahallesi Acısu Caddesi'ndeki kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu 2 sürücü ve 3 yolcu olmak üzere 5 kişi yaralandı.