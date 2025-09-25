Antalya Manavgat'ta İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Manavgat Sorgun Mahallesi Acısu Caddesi'ndeki kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu 2 sürücü ve 3 yolcu olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 23:42
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 23:59
Kaza Detayları

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Sorgun Mahallesi Acısu Caddesindeki kavşakta Serkan K. idaresindeki 67 AFN 546 plakalı otomobil ile Muhammet E. yönetimindeki 01 ANE 504 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından araçlardan çıkarılan yaralı 2 sürücü ve 3 yolcu, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

