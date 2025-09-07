Antalya Manavgat'ta Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde D-687 kara yolu Beydiğin Mahallesi'nde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza Detayları
Hakan Duran Özçelik (53) idaresindeki 17 AHH 772 plakalı otomobil, Beydiğin Mahallesi'nde bulunan D-687 kara yolunda şarampole devrildi. Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücü Hakan Duran Özçelik'in kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralanan Kolombiya uyruklu Astrid Carolina Piedrahi̇ta Uribe (35), Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Uribe'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Yerel Yetkilinin Açıklaması
Beydiğin Muhtarı Süleyman Duman, gazetecilere yaptığı açıklamada virajda sık sık kazalar yaşandığını belirtti. Duman, "Son 5 günde ölümlü ve maddi hasarlı 4 kaza yaşandı. Mahalle halkı olarak tedirginiz." dedi.
