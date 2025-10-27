Antalya merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 18 tutuklama, 70 milyon lira ele geçirildi

Antalya merkezli operasyonla 38 şüpheli gözaltına alındı; 18'i tutuklandı. 5 ilde yapılan baskınlarda 70 milyon lira, dijital materyal ve altınlar ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 27.10.2025 19:21
Güncelleme Tarihi: 27.10.2025 19:21
Antalya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 18 kişi tutuklandı

Antalya Emniyeti'nden 5 ilde eş zamanlı operasyon

Antalya merkezli düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, 38 şüpheli gözaltına alındı; bunlardan 18 kişi tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir bahis sitesinin müşteri temsilciliğini yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, Antalya merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyerek toplam 38 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, 11 adet ledger cihazı (soğuk cüzdan), 28 gram altın, 17 parça kesme altın ve 70 milyon lira ele geçirildi.

İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18i tutuklandı; diğerleri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

