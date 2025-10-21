Antalya, Muğla ve Kars'ta 4 Kamu Taşınmazı Turizm İçin İhale Edildi

İhale Toplantısı ve Başvuru Bilgileri

Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, kamu arazilerinin turizm yatırımı amacıyla tahsisi için bu yılın ikinci ihale toplantısı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan başkanlığında, turizm yatırımcılarının katılımıyla Bakanlık'ta gerçekleştirildi.

İhale öncesinde konuşan Nadir Alpaslan, Antalya'da 1, Muğla'da 2 ve Kars'ta 1 taşınmaz için turizm yatırımcılarının başvuruda bulunduğunu belirtti. Alpaslan, "Müzakereler sonunda turizm yatırımlarının ülkeye hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Müzakereler ve Yatırım Kapasitesi

Alpaslan'ın konuşmasının ardından Antalya'da 1, Muğla'da 2 ve Kars'ta 1 olmak üzere toplam 4 taşınmaz için yatırımcılar tarafından sosyal ve teknik altyapıya katılım payları teklif edildi.

Müzakereleri yapılan bu taşınmazların üzerindeki yatırımların tamamlanması sonucunda toplam 500 yatak kapasiteli 3 otel tesisi ile 1 günü birlik tesis turizme kazandırılacak.

