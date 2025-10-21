Antalya, Muğla ve Kars'ta 4 Kamu Taşınmazı Turizm İçin İhale Edildi

Antalya, Muğla ve Kars'taki 4 kamu taşınmazı, turizm yatırımlarına tahsis edilmek üzere Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan başkanlığında ihaleye çıktı.

Yayın Tarihi: 21.10.2025 13:44
Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 13:44
Antalya, Muğla ve Kars'ta 4 Kamu Taşınmazı Turizm İçin İhale Edildi

Antalya, Muğla ve Kars'ta 4 Kamu Taşınmazı Turizm İçin İhale Edildi

İhale Toplantısı ve Başvuru Bilgileri

Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, kamu arazilerinin turizm yatırımı amacıyla tahsisi için bu yılın ikinci ihale toplantısı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan başkanlığında, turizm yatırımcılarının katılımıyla Bakanlık'ta gerçekleştirildi.

İhale öncesinde konuşan Nadir Alpaslan, Antalya'da 1, Muğla'da 2 ve Kars'ta 1 taşınmaz için turizm yatırımcılarının başvuruda bulunduğunu belirtti. Alpaslan, "Müzakereler sonunda turizm yatırımlarının ülkeye hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Müzakereler ve Yatırım Kapasitesi

Alpaslan'ın konuşmasının ardından Antalya'da 1, Muğla'da 2 ve Kars'ta 1 olmak üzere toplam 4 taşınmaz için yatırımcılar tarafından sosyal ve teknik altyapıya katılım payları teklif edildi.

Müzakereleri yapılan bu taşınmazların üzerindeki yatırımların tamamlanması sonucunda toplam 500 yatak kapasiteli 3 otel tesisi ile 1 günü birlik tesis turizme kazandırılacak.

Antalya, Muğla ve Kars'ta bulunan 4 kamu taşınmazının turizm yatırımlarına tahsisi için ihale...

Antalya, Muğla ve Kars'ta bulunan 4 kamu taşınmazının turizm yatırımlarına tahsisi için ihale yapıldı. "Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde, kamu arazilerinin turizm yatırımı amacıyla tahsisi için bu yılın ikinci ihale toplantısı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan başkanlığında, turizm yatırımcılarının katılımıyla Bakanlık'ta gerçekleştirildi.

Antalya, Muğla ve Kars'ta bulunan 4 kamu taşınmazının turizm yatırımlarına tahsisi için ihale...

İLGİLİ HABERLER

Doğalgazda Kademe Dönemi Resmen Başlıyor: İllere Göre Yeni Fatura Sınırları

Ankara Elektrik Kesintisi 21 Ekim 2025 — Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Sağlık Bakanlığı 26.673 Personel Alımı Resmi Gazete'de — Branş Dağılımı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan Kuveyt'te: Resmi Karşılama ve Heyet Görüşmeleri
2
İstanbul Merkezli Uyuşturucu Operasyonu: 186 Tutuklama, 214 Kg Sıvı Metamfetamin Ele Geçirildi
3
21 Ekim 2025 Günlük Burç Yorumları: Terazi Yeniayı Tüm Dengeleri Değiştirecek
4
Kırşehir'de Tır Dorsesinde 9 milyon 800 bin makaron ele geçirildi — Sürücü tutuklandı
5
UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor
6
Antalya, Muğla ve Kars'ta 4 Kamu Taşınmazı Turizm İçin İhale Edildi

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde

Kadınlar Askere Mi Gidecek? TBMM'ye Sunulan Zorunlu Askerlik Teklifi

Ankara Elektrik Kesintisi 21 Ekim 2025 — Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

Sağlık Bakanlığı 26.673 Personel Alımı Resmi Gazete'de — Branş Dağılımı

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 2025: e-Devlet, Tarih ve Şartlar

Zirai Don Desteği Başlıyor: Yumaklı 13 Milyar 221 Milyon TL Müjdesi

Doğalgazda Kademe Dönemi Resmen Başlıyor: İllere Göre Yeni Fatura Sınırları

SGK Prim Tavanı Asgari Ücretin 9 Katına Yükseliyor — Meclis’e Yeni Teklif

21 Ekim 2025 Günlük Burç Yorumları: Terazi Yeniayı Tüm Dengeleri Değiştirecek

2025 KYK Ek Yurt Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? GSB'den Bekleyiş Sürüyor