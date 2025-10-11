Antalya Muratpaşa'da Komşular Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Olayın Detayları

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, Üçgen Mahallesi 92 Sokak'ta bulunan bir binada komşular arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı.

İddiaya göre, ev taşıma sırasında çıkarıldığı gerekçesiyle başlayan tartışma Özkan S. ile Cengiz Güzel (44) arasında alevlendi. Tartışmanın büyümesi üzerine Özkan S., Güzel'i kolundan bıçakla yaraladı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Cengiz Güzel, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli Özkan S., polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Polisin olaya ilişkin soruşturması devam ediyor.

