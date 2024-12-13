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Antalya'nın Serik İlçesinde Yangın Paniği: İki Kardeş Kurtarıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. İki kardeş dumanla kaplı evden tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 19:08
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 19:24
Antalya'nın Serik İlçesinde Yangın Paniği: İki Kardeş Kurtarıldı

Antalya'nın Serik İlçesinde Yangın Paniği

Antalya’nın Serik ilçesinde Kadriye Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, emekli Tevfik Ateş’e ait evin ikinci katında meydana geldi.

Yangın anında evde bulunan iki kardeş, dumanları fark ederek kendi çabalarıyla dışarı çıkmayı başardı. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Hızla olay yerine ulaşan sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İlk belirlemelere göre yangının mutfak bölümünde başladığı öğrenildi ve evin büyük bir kısmının zarar gördüğü belirtildi.

Yangın sonrası içerideki eşyaların da maddi hasar gördüğü kaydedildi. Olay sırasında fenalık geçiren iki kardeş, komşuları tarafından sakinleştirildi.

Antalya’nın Serik ilçesinde evde çıkan ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü....

Antalya’nın Serik ilçesinde evde çıkan ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Mutfak bölümünde başladığı belirtilen yangında ev tamamen yanarken içeride bulunan eşyalarda maddi hasar meydana geldi.

Antalya’nın Serik ilçesinde evde çıkan ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü....

Antalya’nın Serik ilçesinde evde çıkan ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Mutfak bölümünde başladığı belirtilen yangında ev tamamen yanarken içeride bulunan eşyalarda maddi hasar meydana geldi.

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