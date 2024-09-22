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Antalya Sahillerinde Yaz Yoğunluğu Devam Ediyor

Antalya'da sıcak havalar ve deniz suyu sıcaklığı etkisiyle sahillerde yoğunluk gözlemleniyor.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 14:56
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 15:30
Antalya Sahillerinde Yaz Yoğunluğu Devam Ediyor

Yaz Havasında Sahil Keyfi

Antalya'da hava sıcaklıkları 29 dereceyi bulurken, deniz suyu sıcaklığı ise 31 dereceye ulaştı. Nem oranının yüzde 46'ya çıktığı bu günlerde, sahil bölgelerinde yoğunluk dikkat çekti.

Turist ve Yerel Halk Bir Arada

Eylül ayına rağmen yaz sıcaklarından bunalan hem yerli hem de yabancı turistler, Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinde kalabalık oluşturdu. Bazı tatilciler denize girerek serinlemeyi tercih ederken, diğerleri kumsalda güneşlenerek keyifli vakit geçirdi.

Gölgelik Alanlar Tercih Ediliyor

Deniz kenarında kamp sandalyeleri ile oturanların yanı sıra, birçok kişi de parklardaki gölgelik alanlarda zaman geçirerek yazın tadını çıkarıyor.

Havanın 29, deniz suyu sıcaklığının 31 derece ölçüldüğü Antalya'da nem oranı yüzde 46'ya ulaştı....

Havanın 29, deniz suyu sıcaklığının 31 derece ölçüldüğü Antalya'da nem oranı yüzde 46'ya ulaştı. Eylül ayı olmasına rağmen sıcaktan bunalan kent sakinleri ile yerli ve yabancı turistler, Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinde yoğunluğa neden oldu.

Havanın 29, deniz suyu sıcaklığının 31 derece ölçüldüğü Antalya'da nem oranı yüzde 46'ya ulaştı....

Havanın 29, deniz suyu sıcaklığının 31 derece ölçüldüğü Antalya'da nem oranı yüzde 46'ya ulaştı. Eylül ayı olmasına rağmen sıcaktan bunalan kent sakinleri ile yerli ve yabancı turistler, Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinde yoğunluğa neden oldu.

Havanın 29, deniz suyu sıcaklığının 31 derece ölçüldüğü Antalya'da nem oranı yüzde 46'ya ulaştı....

Havanın 29, deniz suyu sıcaklığının 31 derece ölçüldüğü Antalya'da nem oranı yüzde 46'ya ulaştı. Eylül ayı olmasına rağmen sıcaktan bunalan kent sakinleri ile yerli ve yabancı turistler, Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinde yoğunluğa neden oldu.

Havanın 29, deniz suyu sıcaklığının 31 derece ölçüldüğü Antalya'da nem oranı yüzde 46'ya ulaştı....

Havanın 29, deniz suyu sıcaklığının 31 derece ölçüldüğü Antalya'da nem oranı yüzde 46'ya ulaştı. Eylül ayı olmasına rağmen sıcaktan bunalan kent sakinleri ile yerli ve yabancı turistler, Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinde yoğunluğa neden oldu.

Havanın 29, deniz suyu sıcaklığının 31 derece ölçüldüğü Antalya'da nem oranı yüzde 46'ya ulaştı....

Havanın 29, deniz suyu sıcaklığının 31 derece ölçüldüğü Antalya'da nem oranı yüzde 46'ya ulaştı. Eylül ayı olmasına rağmen sıcaktan bunalan kent sakinleri ile yerli ve yabancı turistler, Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinde yoğunluğa neden oldu.

Havanın 29, deniz suyu sıcaklığının 31 derece ölçüldüğü Antalya'da nem oranı yüzde 46'ya ulaştı....

Havanın 29, deniz suyu sıcaklığının 31 derece ölçüldüğü Antalya'da nem oranı yüzde 46'ya ulaştı. Eylül ayı olmasına rağmen sıcaktan bunalan kent sakinleri ile yerli ve yabancı turistler, Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinde yoğunluğa neden oldu.

Havanın 29, deniz suyu sıcaklığının 31 derece ölçüldüğü Antalya'da nem oranı yüzde 46'ya ulaştı....

Havanın 29, deniz suyu sıcaklığının 31 derece ölçüldüğü Antalya'da nem oranı yüzde 46'ya ulaştı. Eylül ayı olmasına rağmen sıcaktan bunalan kent sakinleri ile yerli ve yabancı turistler, Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinde yoğunluğa neden oldu.

Havanın 29, deniz suyu sıcaklığının 31 derece ölçüldüğü Antalya'da nem oranı yüzde 46'ya ulaştı....

Havanın 29, deniz suyu sıcaklığının 31 derece ölçüldüğü Antalya'da nem oranı yüzde 46'ya ulaştı. Eylül ayı olmasına rağmen sıcaktan bunalan kent sakinleri ile yerli ve yabancı turistler, Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinde yoğunluğa neden oldu.

Havanın 29, deniz suyu sıcaklığının 31 derece ölçüldüğü Antalya'da nem oranı yüzde 46'ya ulaştı....

Havanın 29, deniz suyu sıcaklığının 31 derece ölçüldüğü Antalya'da nem oranı yüzde 46'ya ulaştı. Eylül ayı olmasına rağmen sıcaktan bunalan kent sakinleri ile yerli ve yabancı turistler, Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinde yoğunluğa neden oldu.

Havanın 29, deniz suyu sıcaklığının 31 derece ölçüldüğü Antalya'da nem oranı yüzde 46'ya ulaştı....

Havanın 29, deniz suyu sıcaklığının 31 derece ölçüldüğü Antalya'da nem oranı yüzde 46'ya ulaştı. Eylül ayı olmasına rağmen sıcaktan bunalan kent sakinleri ile yerli ve yabancı turistler, Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinde yoğunluğa neden oldu.

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