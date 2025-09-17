Antalya sahillerinde yoğunluk — Hava 33, deniz 30 derece

Antalya'da güneşli hava sahilleri doldurdu; havanın 33, deniz suyu sıcaklığının 30 derece, nemin yüzde 39 olduğu kentte Konyaaltı ve Lara doldu.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 14:28
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 14:28
Antalya sahillerinde yoğunluk — Hava 33, deniz 30 derece

Antalya sahillerinde yoğunluk — Hava 33, deniz 30 derece

Güneşli hava Konyaaltı ve Lara'yı doldurdu

Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahil kesimlerine akın etti. Kent merkezinde ve turistik sahillerde yoğunluk dikkat çekti.

Havanın 33, deniz suyu sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 39'a ulaştı.

Eylül olmasına rağmen sıcaktan bunalan kent sakinleri ile yerli ve yabancı turistler, Konyaaltı ve Lara sahillerinde yoğunluğa neden oldu.

Bazı turistler ve vatandaşlar denize girerek yüzmenin keyfini çıkardı; bazıları ise kumsalda güneşlenmeyi tercih etti.

Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde oturanların yanı sıra birçok kişi parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

İLGİLİ HABERLER

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miryokefalon Zaferi'nin Yer Tespiti: Konya'da Yüzey Araştırması Tamamlandı
2
HAK-İŞ Başkanı Arslan: Eşit Ücrette Uygulamadan Kaynaklı Sorun ve Kayıt Dışı İstihdam
3
Tokat Artova'da Devrilen Traktör: Sürücü Sadık İşeri Hayatını Kaybetti
4
ABD, Macaristan vatandaşlarına yönelik seyahat kısıtlamalarını kaldırdı
5
İsviçre: İsrail'in Gazze kara saldırıları insani krizi derinleştiriyor
6
Hindistan: Pakistan ile Diyalog Sadece İkili Düzeyde
7
CHP'den AYM'ye 7554 Başvurusu: Zeytinlikler, Meralar ve Ormanlar İçin Yürütmeyi Durdurma Talebi

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa