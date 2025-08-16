Antalya Serik'te Akaryakıt İstasyonuna Nitelikli Yağma: 6 Zanlı Tutuklandı

2 Ağustos'taki olayla ilgili eş zamanlı operasyon düzenlendi

Antalya'nın Serik ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda yaşanan nitelikli yağma olayıyla ilgili yürütülen soruşturmada 6 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Serik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, Dikmen Mahallesi'ndeki istasyonda 2 Ağustos'ta gerçekleşen olaya ilişkin çalışma başlattı. Yapılan uzun süreli kamera incelemeleri sonucunda 2'si maskeli 6 kişi olayın failleri olarak belirlendi.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonda K.B, U.T, A.C, O.A, H.T. ve M.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 32 fişek ve 53 dolu kartuş ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir akaryakıt istasyonunu yağmaladıkları gerekçesiyle yakalanan 6 şüpheli tutuklandı.