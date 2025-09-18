Antalya Serik'te Kaza: Baba ve Oğlu Otomobil Çarpmasıyla Yaralandı

Kaza anı güvenlik kamerasında kaydedildi

Antalya'nın Serik ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir baba ile oğlu otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Sürücü: Melike E. — Plaka: 07 BCV 292

Kaza, Serik-Belek kara yolunda meydana geldi. Karşı tarafa geçmeye çalışırken 12 yaşındaki Uğurcan İ. ile babası Fatih İ. (44) aracın çarpması sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki hastaneye kaldırıldı; Uğurcan İ.'nin durumu ağır olduğu öğrenildi.

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir otomobilin yayaya yol vermek için durduğu, yan tarafından gelen diğer aracın ise iki yayaya çarptığı görülüyor.