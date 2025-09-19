Antalya Serik'te Motosiklet Sürücüsü Otomobil Çarpmasıyla Öldü

Kaza ve müdahale

Antalya'nın Serik ilçesi Kökez Mahallesi'nde, Osman Al (20) idaresindeki plakasız motosiklete, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Serik Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olay sonrası

Ceset, savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otomobil sürücüsünün kaza yerinden kaçtığı, yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Kazanın, Osman Al'ın askere gitmeye hazırlandığı ve olayın evine yaklaşık 100 metre kala meydana geldiği öğrenildi.

