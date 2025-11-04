Antalya Serik'te Park Halindeki Minibüs Alev Alev Yandı

Antalya'nın Serik ilçesi Kökez Mahallesi'nde park halinde bulunan bir minibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olayın ayrıntıları

Yangın, saat 23.00 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, evinin önünde park halinde bulunan 07 AJH 080 plakalı minibüs, sahibi İbrahim A.'ya ait araç bir anda alev aldı.

Müdahale ve hasar

Alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı, ancak minibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Soruşturma başlatıldı

Yangın sırasında araç sahibinin evde olmadığı, komşularının telefonla haber vermesi üzerine olay yerine geldiği öğrenildi. Yetkililer yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

