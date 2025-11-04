Antalya Serik'te Park Halindeki Minibüs Alev Alev Yandı

Serik Kökez Mahallesi'nde park halindeki 07 AJH 080 plakalı minibüs, saat 23.00'te çıkan yangında tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeni inceleniyor.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 00:14
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 00:14
Antalya Serik'te Park Halindeki Minibüs Alev Alev Yandı

Antalya Serik'te Park Halindeki Minibüs Alev Alev Yandı

Antalya'nın Serik ilçesi Kökez Mahallesi'nde park halinde bulunan bir minibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olayın ayrıntıları

Yangın, saat 23.00 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, evinin önünde park halinde bulunan 07 AJH 080 plakalı minibüs, sahibi İbrahim A.'ya ait araç bir anda alev aldı.

Müdahale ve hasar

Alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı, ancak minibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Soruşturma başlatıldı

Yangın sırasında araç sahibinin evde olmadığı, komşularının telefonla haber vermesi üzerine olay yerine geldiği öğrenildi. Yetkililer yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

ANTALYA’NIN SERİK İLÇESİNDE PARK HALİNDEKİ BİR MİNİBÜS, HENÜZ BELİRLENEMEYEN BİR NEDENLE ÇIKAN...

ANTALYA’NIN SERİK İLÇESİNDE PARK HALİNDEKİ BİR MİNİBÜS, HENÜZ BELİRLENEMEYEN BİR NEDENLE ÇIKAN YANGINDA TAMAMEN YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

ANTALYA’NIN SERİK İLÇESİNDE PARK HALİNDEKİ BİR MİNİBÜS, HENÜZ BELİRLENEMEYEN BİR NEDENLE ÇIKAN...

İLGİLİ HABERLER

Kış Lastiği Zorunluluğu Öne Çekildi: 15 Kasım 2025'te Başlıyor

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bartın'da Aç Kalan Çakal Yavruları Şehir Merkezinde Görüntülendi
2
UNESCO 15 Aralık'ı 'Dünya Türk Dili Ailesi Günü' İlan Etti
3
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan 15 Temmuz Kitabı Tanıtımı
4
Osmaniye'de Eşini Bıçaklayarak Öldüren Kişi Tutuklandı
5
Isınan Hava Bulut Oluşumunu Engelleyerek Küresel Isınmayı Hızlandırıyor
6
İkinci İnönü Zaferi'nin 104'üncü Yıl Dönümü Bilecik'te Kutlandı

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti

Emeklilik Borçlanmasında 200 Bin TL Fırsat: Prime Tavan ve Oranlar Değişiyor

TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

Kış Lastiği Zorunluluğu Öne Çekildi: 15 Kasım 2025'te Başlıyor