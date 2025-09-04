Antalya Serik'te Restoranda Boğazına Parça Kaçan 81 Yaşındaki Zeki Çiftçi Yaşamını Yitirdi

Olayın Detayları

Antalya'nın Serik ilçesinde, dün akşam Boğazkent Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Zeki Çiftçi (81) yakınlarıyla birlikte restoranda balık yerken iddiaya göre yediği yemeğin nefes borusuna kaçması sonucu bir anda fenalaştı.

Nefes almakta güçlük çeken yaşlı adam bir anda yere yığıldı. O sırada restoranda bulunan bir sağlık çalışanı ve sahilde görevli can kurtaran, yaşlı adama ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yerde baygın halde bulunan Çiftçi'ye müdahale etti. Yapılan kalp masajı sonrası Çiftçi kendine geldi ve ambulansla özel bir hastaneye götürüldü.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Çiftçi kurtarılamadı. Cenaze, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.