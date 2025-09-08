Antalya Serik'te Tamir Ettiği Traktörün Altında Kalan Oto Elektrik Ustası Öldü

Antalya'nın Serik ilçesinde arızalı traktörün aküsünü tamir eden oto elektrik ustası Mustafa Çalışkan, aracın altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis sevk edildi.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 12:06
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 12:34
Aşağıkacayatak Mahallesi'nde meydana gelen olayda hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesi Aşağıkacayatak Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, oto elektrik ustası Mustafa Çalışkan arızalanan traktörün aküsünü tamir ederken zorunlu müdahale attempti sırasında traktörün aniden hareket etmesi sonucu dengesini kaybedip yere düştü ve aracın altında kaldı.

Çalışkan, traktörün öndeki otomobile çarpmasını önlemek için manevra yaparken devrildi. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

İtfaiye ekipleri vinç yardımıyla Çalışkan'ı traktörün altından çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Çalışkan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kazayı haber alarak olay yerine gelen Çalışkan'ın yakınları fenalık geçirdi.

Antalya'nın Serik ilçesinde tamir ettiği traktörün altında kalan oto elektrik ustası hayatını kaybetti.

