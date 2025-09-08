Antalya Serik'te Tamir Ettiği Traktörün Altında Kalan Oto Elektrik Ustası Öldü

Antalya Serik'te Tamir Ettiği Traktörün Altında Kalan Usta Öldü
Aşağıkacayatak Mahallesi'nde meydana gelen olayda hayatını kaybetti
Antalya'nın Serik ilçesi Aşağıkacayatak Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, oto elektrik ustası Mustafa Çalışkan arızalanan traktörün aküsünü tamir ederken zorunlu müdahale attempti sırasında traktörün aniden hareket etmesi sonucu dengesini kaybedip yere düştü ve aracın altında kaldı.
Çalışkan, traktörün öndeki otomobile çarpmasını önlemek için manevra yaparken devrildi. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.
İtfaiye ekipleri vinç yardımıyla Çalışkan'ı traktörün altından çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Çalışkan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Kazayı haber alarak olay yerine gelen Çalışkan'ın yakınları fenalık geçirdi.
