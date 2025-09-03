DOLAR
Antalya Serik'te Trafik Kazası: 3 Yaralı, Kaza Anı Kamerada

Antalya'nın Serik ilçesinde Otogar Kavşağı'nda iki otomobil çarpıştı; 3 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 10:24
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 10:27
Kaza anı güvenlik kamerasında

Antalya'nın Serik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu üç kişi yaralandı.

Batuhan P.S'nin kullandığı 16 AGA 80 plakalı otomobil, Orta Mahalle'deki Otogar Kavşağı'nda Sadık K. yönetimindeki 43 AGZ 675 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçta yolcu olarak bulunan E.M. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, kavşakta iki otomobilin çarpışarak savrulması yer alıyor.

