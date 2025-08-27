Antalya Serik'te Traktör Devrildi: Sürücü Mehmet Çayaksu (70) Hayatını Kaybetti
Kaza Kısa Sürede Müdahale Edildi
Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen kazada, Mehmet Çayaksu (70) idaresindeki 07 YAL 61 plakalı traktör, Kırbaş Mahallesi Hatıplar mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, traktörün altında kalan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücünün cesedi, traktörün altından çıkarılarak Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.