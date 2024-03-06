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Antalya ve Adana’da sağanak ile hortum felaketi! Yaralılar var

Akdeniz bölgesinde meydana gelen sağanak yağışlar ve fırtına, özellikle Antalya ve Adana'da olumsuz etkiler yaratıyor. Antalya'da dün akşam başlayan fırtına, kente hasara neden olan 2 hortuma yol açtı. Fırtınanın etkisiyle 6 kişi yaralanırken, seralar ve tarım alanları önemli ölçüde zarar gördü. Adana'da ise etkili olan yağışlar, kuzeyde bulunan ilçelerde kar yağışına neden oldu.

Yayın Tarihi: 06.03.2024 15:36
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 15:36
Antalya ve Adana’da sağanak ile hortum felaketi! Yaralılar var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kod uyarısı yaptığı Antalya'da dün akşam saat 16.00 itibariyle başlayan şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Şehir genelinde kavşaklar ve ara sokaklardaki mazgalların tıkanması sonucu sokaklar ve altgeçitler sular altında kaldı. Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde birçok araç su taşkını nedeniyle yolda kaldı, su dolan alt geçitler trafiğe kapatıldı.

Antalya'da sağanak yağışlar nedeniyle oluşan su taşkınları, özellikle Kepez ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Altgeçidi'nde hasara yol açtı. Bu altgeçit, geçtiğimiz Şubat ayında meydana gelen sel felaketinde bir kişinin yaşamını yitirdiği yer olarak biliniyor. Polis ekipleri tarafından trafiğe kapatılan altgeçitte, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler tahliye çalışmalarına başladı. Mazgalları temizleyen ve kepçe kullanarak tünelde biriken suları tahliye eden ekiplerin mesaisi sabah saatlerine kadar sürdü.

hava-durumu

Adana'da ise şiddetli yağışlar nedeniyle Seyhan, Çukurova, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinde caddeler sular altında kaldı. Ev ve iş yerlerini su basarken, sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı direk ve ağaçlar fırtına nedeniyle devrildi. Adana'nın kuzey ilçeleri Tufanbeyli, Saimbeyli ve Aladağ'da ise kar yağışı etkili oldu.

Antalya'da yaşanan hortum felaketi ise Demre, Kumluca, Finike ve Manavgat ilçelerinde büyük hasara yol açtı. Kumluca ilçesinde Gazi Bulvarı'nda meydana gelen hortum, ağaçları yerinden sökerek tarım alanlarına, seralara ve portakal bahçelerine zarar verdi. Hortum sebebiyle 6 kişi yaralanırken, çatıları uçan binalar ve zarar gören araçlar da yaşanan felaketin etkilerini gösteriyor.

Kumluca Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, hortum nedeniyle can kaybı yaşanmadığı, ancak 6 vatandaşın yaralandığı belirtildi. Yaralanan vatandaşların Kumluca Devlet Hastanesi ve Özel Medikum Hastanesi'nde tedavi altına alındığı ifade edildi. Hortumun neden olduğu zararların tespit çalışmaları devam ediyor.

Meteoroloji yetkilileri, bölgede yağışların devam edebileceği ve fırtına etkisiyle olumsuzlukların yaşanabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. 

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