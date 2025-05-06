Antalya ve Muğla Sahillerinde Güneşli Hava Yoğunluğu

Antalya ve Muğla'da Güneşli Günler

Antalya ve Muğla, güneşli havayı değerlendirmek isteyen kent sakinleri ve turistlerle dolup taştı. Türkiye'nin popüler turizm merkezlerinden biri olan Antalya'da, hava sıcaklığı 22 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 21 derece olarak ölçüldü. Nem oranı ise %83'e ulaşarak sıcak havayı biraz daha bunaltıcı hale getirdi.

Güneşli havanın tadını çıkarmak isteyenler, sahillerde vakit geçirdi. Kent sakinleri ve turistlerden bazıları Konyaaltı Sahili'nde denize girdi, su sporları yaparken, diğerleri plajlarda güneşlenmeyi tercih etti. Bazı tatilciler, deniz kenarındaki kamp sandalyelerine oturarak kitap okudu; bazıları bisiklet sürdü ve parklarda zaman geçirdi.

Adrenalin Dolu Anlar

Gençlerin kayalıklardan denize atlayarak eğlendiği, adrenalin tutkunlarının ise yamaç paraşütüyle deniz üzerinde uçtuğu gözlemlendi. Sahildeki kalabalıklardan Mustafa Ceylan, "Hava çok güzel. O nedenle çocuğumu dışarı çıkarıp gezdirmek istedim. Deniz ve güzel havadan nasiplensin istedim. Antalya'nın havası harika!" dedi.

Antalya'ya tatil için gelen Hülya Şengül ise, "Hava çok güzel. Antalya'yı ve denizini çok seviyorum." şeklinde konuştu.

Muğla'da Keyifli Anlar

Muğla Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Muğla'da hava sıcaklığı 29 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 22 derece olarak ölçüldü. Güneşli havayı fırsat bilen hem yerli hem yabancı turistler plajlarda yoğun bir şekilde güneşlendi ve denize girdi. Turistler, Marmaris'te Uzunyalı, İçmeler, Turunç ve Kız Kumu plajları'nda keyifli zaman geçirdi. Ayrıca, su sporları istasyonlarında jet ski ve deniz paraşütüyle eğlencenin tadını çıkardılar.

Bodrum ilçesinde de tatilciler, Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet, Ortakent ve Torba gibi plajlarda yoğunluk oluşturdu. Bazı tatilciler denize girerken, diğerleri kafe ve restoranlarda vakit geçirmeyi tercih etti. Bodrum açıklarında ise teknelerde yoğunluk gözlemlendi.

Fethiye'de, vatandaşlar ve yabancı turistler Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu ve Belcekız plajlarında denize girerek eğlendiler. Babadağ'dan pilotlarla birlikte yamaç paraşütü uçuşu yapan macera tutkunları, Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını kuşbakışı görüntüledi. Ula'nın Akyaka Mahallesi'nde de tatilciler, plajlarda güneşli havanın ve denizin keyfini çıkardı.

Muğla Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte hava sıcaklığı 29, deniz suyu sıcaklığı da 22 derece ölçüldü. Bodrum ilçesinde de sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler, Kumbahçe başta olmak üzere Paşatarlası, Gümbet, Ortakent ve Torba gibi sahillerde yoğunluk oluşturdu. Bazı tatilciler sahilde sıcak havada denize girmeyi tercih ederken, bazıları da kafe ve restoranlarda vakit geçirdi. Bodrum açıklarında teknelerde de yoğunluk oluştuğu gözlendi.

Muğla Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte hava sıcaklığı 29, deniz suyu sıcaklığı da 22 derece ölçüldü. Bodrum ilçesinde de sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler, Kumbahçe başta olmak üzere Paşatarlası, Gümbet, Ortakent ve Torba gibi sahillerde yoğunluk oluşturdu. Bazı tatilciler sahilde sıcak havada denize girmeyi tercih ederken, bazıları da kafe ve restoranlarda vakit geçirdi. Bodrum açıklarında teknelerde de yoğunluk oluştuğu gözlendi.