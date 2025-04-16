Antalya'ya Malta Bayraklı Kruvaziyer: Mein Schiff 4 5 Bin Turist Getirdi

Antalya'da Kruvaziyer Sezonu Başladı

Malta bayraklı dev yolcu gemisi "Mein Schiff 4", Antalya'ya yaklaşık 5 bin turist getirerek turizm sezonunun coşkusunu artırdı. Antalya Limanı'na demir atan bu etkileyici kruvaziyer, büyüklüğüyle dikkat çekti.

Mein Schiff 4 Hakkında

293 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki "Mein Schiff 4", gemideki 5 bin yolcu ile birlikte yaklaşık 900 personel bulunduruyor. Turistler, gemi ile birlikte kentin çeşitli turistik noktalarını ziyaret etme, yerel lezzetleri tatma ve alışveriş yapma imkanına sahip oldu.

Turistler Antalya’nın Güzelliklerini Keşfetti

Gemi ile gelen yolcular, Antalya'nın büyüleyici manzaraları ve zengin kültürel mirası ile dolu olan yerlerini keşfetme fırsatını yakaladı. Bu deneyim, hem yerel ekonomiye önemli bir katkı sağladı hem de turistlerin unutulmaz anılar biriktirmelerine olanak tanıdı.

Mein Schiff 4'ün Gezi Rotası

Antalya'da geçirdiği süre sona erdiğinde, "Mein Schiff 4", Pire Limanı'na gitmek üzere limandan ayrıldı. Bu seyahat, yaz sezonu boyunca Antalya'ya gelen benzer kruvaziyerlerin habercisi olarak dikkat çekiyor.

"Mein Schiff 4" isimli kruvaziyerle Antalya'ya yaklaşık 5 bin turist geldi.

"Mein Schiff 4" isimli kruvaziyerle Antalya'ya yaklaşık 5 bin turist geldi.