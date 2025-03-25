Antalyaspor'un İftar Buluşması: Başkan Boztepe ve Teknik Direktör Belözoğlu ile Öğrenciler Bir Araya Geldi

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe ve Teknik Direktör Emre Belözoğlu, ramazan sohbetleri kapsamında öğrencilerle iftarda bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 20:08
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 20:08
Antalyaspor'un İftar Buluşması: Başkan Boztepe ve Teknik Direktör Belözoğlu ile Öğrenciler Bir Araya Geldi

Antalyaspor'un İftar Buluşması

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe ve Teknik Direktör Emre Belözoğlu, ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen 'İftarda Konuşalım' programında öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerle Keyifli Bir Akşam

Program, Şehit Volkan Canöz Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirildi. İftara, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Antalyaspor Genel Müdürü Adem Kart ve Döşemealtı Müftüsü Davut Çalışkan da katıldı.

Gençlerle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Emre Belözoğlu, "Sizler daha çok temizsiniz. Bizler de hayatımız boyunca sizlere örnek olmaya çalıştık. Milli ve manevi değerler benim için hep öncelikli olmuştur. Burada sizlerle birlikte olmak çok keyifli olacak. Ramazanımız mübarek olsun." şeklinde konuştu.

İftar ve Dualar

Program, iftarın ardından yapılan dualarla sona erdi. Bu güzel buluşma, öğrenciler için unutulmaz anlar yaşattı.

İLGİLİ HABERLER

Anneler İçin Büyük Destek: Aylık 6500 TL Ödeme Başlıyor

Emekliler için 1.000 TL Ek Ödeme Merakla Bekleniyor

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Elazığ Belediyesi’nden Personellere Yüzde 45 Zam Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın'da Stabilize Yol Çöktü, Beton Mikseri Çukura Düştü
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terör Uyarısı: 'Çıkmaz Sokak!'
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hukuksuzluk Açıklaması: 'Hesabı Hukuk İçinde Soracağız'
4
Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile OECD Birinciliğini Açıkladı
5
Edirne'de Tarihi 'Büyük Selimiye İftarı' Yapıldı
6
Emekliler için 1.000 TL Ek Ödeme Merakla Bekleniyor
7
Filiz Akın: Yeşilçam'ın Dört Yapraklı Yoncasından Biri

Emekliler için 1.000 TL Ek Ödeme Merakla Bekleniyor

Elazığ Belediyesi’nden Personellere Yüzde 45 Zam Müjdesi

Yumurta İhracatında Dev Zam: Fiyatlar Üç Kat Arttı

Sakarya'daki Depozito Uygulaması, İstanbul ile Tüm Ülkeye Yayılacak

Muğla ve Nevşehir Belediyeleri'nden KPSS'siz Personel Alımı Müjdesi

Anneler İçin Büyük Destek: Aylık 6500 TL Ödeme Başlıyor

Emeklilere Emlak Vergisi Müjdesi: Geri Ödemelerle Mali Destek

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği