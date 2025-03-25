Antalyaspor'un İftar Buluşması: Başkan Boztepe ve Teknik Direktör Belözoğlu ile Öğrenciler Bir Araya Geldi

Antalyaspor'un İftar Buluşması

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe ve Teknik Direktör Emre Belözoğlu, ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen 'İftarda Konuşalım' programında öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerle Keyifli Bir Akşam

Program, Şehit Volkan Canöz Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirildi. İftara, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Antalyaspor Genel Müdürü Adem Kart ve Döşemealtı Müftüsü Davut Çalışkan da katıldı.

Gençlerle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Emre Belözoğlu, "Sizler daha çok temizsiniz. Bizler de hayatımız boyunca sizlere örnek olmaya çalıştık. Milli ve manevi değerler benim için hep öncelikli olmuştur. Burada sizlerle birlikte olmak çok keyifli olacak. Ramazanımız mübarek olsun." şeklinde konuştu.

İftar ve Dualar

Program, iftarın ardından yapılan dualarla sona erdi. Bu güzel buluşma, öğrenciler için unutulmaz anlar yaşattı.