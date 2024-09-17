DOLAR
34,03 -0,17%
EURO
37,93 -0,06%
ALTIN
2.813,53 0,28%
BITCOIN
2.014.238,06 -2,54%

Antarktika'dan Gelen Mars Kayası Osaka EXPO 2025'te Sergilenecek

Japonya'nın Antarktika'dan keşfettiği Mars kayası, Osaka EXPO 2025'te ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 12:31
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 12:31
Antarktika'dan Gelen Mars Kayası Osaka EXPO 2025'te Sergilenecek

Antarktika'dan Keşfedilen Mars Kayası, Osaka EXPO 2025'te Sergilenecek

Japon bilim insanları, Antarktika'da keşfettikleri "Mars kayası"nı, 2025 yılında Osaka'da düzenlenecek EXPO 2025 Fuarı'nda ilk kez sergileyecek.

Fuar Hakkında Bilgiler

Japonya hükümeti, Osaka metropolünde yapılacak olan bu büyük fuara uluslararası ilgi çekmeyi planlıyor. Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'nın duyurusuna göre, fuarda "evrenin ve yaşamın kökenleri" temalı özel bir stant kurulacak.

Mars Kayası ve Özellikleri

Japonya Ulusal Kutup Araştırmaları Enstitüsü (NIPR) tarafından 2000 yılında bulunan bu kaya, 13 kilogram ağırlığında ve 29 santimetre uzunluğunda. Analizler sonucunda, bu kayanın suyla tepkime sonucu oluşan mineralleri içerdiği, dolayısıyla Mars'ta bir zamanlar suyun var olduğuna dair önemli kanıtlar sunduğu belirtiliyor.

Diğer Sergiler

Ayrıca, Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) tarafından 2020 yılında Ryugu asteroitinden toplanan kumların da sergileneceği ifade ediliyor.

Resmi İfadeler

Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanı Moriyama Masahito, meteor sergisinin NIPR'ın faaliyetleri hakkında bilgi edinmek için harika bir fırsat olduğunu belirtti. Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Saito Ken de serginin, fuarın "hayat teması" ile derin bağlantısı ve yaşamın kökenlerini göstermesi açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

EXPO 2025 Hakkında

EXPO 2025, Japonya'nın Osaka kentinin Yumeşima Adası'nda, "Hayatlarımız için geleceğin toplumunu tasarla" mottosuyla Nisan-Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu etkinlik, 2018 yılında Fransa'nın Paris kentinde yapılan Uluslararası Sergiler Bürosu genel kurulunda, diğer adayların önünde ev sahibi olarak seçilen Japonya için büyük bir başarı temsil ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Ev sahibi olmak isteyene faizsiz kredi müjdesi! SGK bizzat açıkladı

9 Ekim’de dev fırsat! Ayda 9.000 TL ödeyebilirim diyen TOKİ’den ev alacak

VGM 2024-2025 burs tutarı açıklandı mı? İşte Vakıflar Genel Müdürlüğü Burs başvuru tarihi

Mantar, Egzama ve Nasırı Yok Eden Doğal Çözüm: Ayakları Yumuşacık Yapıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran'ın Kaybolduğu Günde Amcasının Kuzenini 5 Kez Aradığı Ortaya Çıktı: Kuzen İddiaları Yanıtladı
2
Bolu'da Oto Sanayiye Yüreğiyle Bağlı Bir Kadın: Sevim Topal
3
Edirne'de Çeltik Festivali'nde Bakan Yumaklı'dan Önemli Açıklamalar
4
Narin Güran Cinayetinde Anne ve Ağabeyi Dahil 8 Kişi Tutuklandı: Soruşturma Derinleşiyor
5
Butik Var Mısın: Yenilikçi Mağaza İhtiyaç Sahiplerine Umut Oluyor
6
Diyarbakır'da Narin Güran Soruşturmasında Gelişmeler
7
Fransa'da Cinsel İstismar Davasında Korkunç İtiraf

Ev sahibi olmak isteyene faizsiz kredi müjdesi! SGK bizzat açıkladı

9 Ekim’de dev fırsat! Ayda 9.000 TL ödeyebilirim diyen TOKİ’den ev alacak

Asgari ücrette beklenmeyen son! Çalışanlar için büyük sürpriz geliyor!

TCMB'den faiz sinyali! İhtiyaç Kredisi faizleri düşüyor mu?

Okula dönüş desteği Ziraat Bankası'ndan! Banka kartı olan hemen bunu yapsın

23 milyon işsize İŞKUR müjdesi! 15.672 TL maaşa bağlanacaksınız

23 Eylül’e kadar koştur koştur gidene 2.000 TL – 2.200 TL destek müjdesi! Kasım’dan Temmuz’a ödenecek

VGM 2024-2025 burs tutarı açıklandı mı? İşte Vakıflar Genel Müdürlüğü Burs başvuru tarihi

Emekli Maaşlarında Yeni Düzenleme: Milyonlarca Emeklinin Maaşı Yeniden Hesaplanacak!

Milyonlarca Kadına 12.000 TL Sosyal Yardım Müjdesi! Bakanlık Onayladı: Tek Şartla Başvurular Alınıyor

Mantar, Egzama ve Nasırı Yok Eden Doğal Çözüm: Ayakları Yumuşacık Yapıyor!

Adalet Bakanlığı 300 İcra Müdürü ve Yardımcısı Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri