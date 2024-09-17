Antarktika'dan Gelen Mars Kayası Osaka EXPO 2025'te Sergilenecek

Antarktika'dan Keşfedilen Mars Kayası, Osaka EXPO 2025'te Sergilenecek

Japon bilim insanları, Antarktika'da keşfettikleri "Mars kayası"nı, 2025 yılında Osaka'da düzenlenecek EXPO 2025 Fuarı'nda ilk kez sergileyecek.

Fuar Hakkında Bilgiler

Japonya hükümeti, Osaka metropolünde yapılacak olan bu büyük fuara uluslararası ilgi çekmeyi planlıyor. Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'nın duyurusuna göre, fuarda "evrenin ve yaşamın kökenleri" temalı özel bir stant kurulacak.

Mars Kayası ve Özellikleri

Japonya Ulusal Kutup Araştırmaları Enstitüsü (NIPR) tarafından 2000 yılında bulunan bu kaya, 13 kilogram ağırlığında ve 29 santimetre uzunluğunda. Analizler sonucunda, bu kayanın suyla tepkime sonucu oluşan mineralleri içerdiği, dolayısıyla Mars'ta bir zamanlar suyun var olduğuna dair önemli kanıtlar sunduğu belirtiliyor.

Diğer Sergiler

Ayrıca, Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) tarafından 2020 yılında Ryugu asteroitinden toplanan kumların da sergileneceği ifade ediliyor.

Resmi İfadeler

Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanı Moriyama Masahito, meteor sergisinin NIPR'ın faaliyetleri hakkında bilgi edinmek için harika bir fırsat olduğunu belirtti. Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Saito Ken de serginin, fuarın "hayat teması" ile derin bağlantısı ve yaşamın kökenlerini göstermesi açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

EXPO 2025 Hakkında

EXPO 2025, Japonya'nın Osaka kentinin Yumeşima Adası'nda, "Hayatlarımız için geleceğin toplumunu tasarla" mottosuyla Nisan-Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu etkinlik, 2018 yılında Fransa'nın Paris kentinde yapılan Uluslararası Sergiler Bürosu genel kurulunda, diğer adayların önünde ev sahibi olarak seçilen Japonya için büyük bir başarı temsil ediyor.