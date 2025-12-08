DOLAR
Anthony Musaba'nın Otomobili Alev Aldı: Samsunsporlu Futbolcu Yarasız Kurtuldu

Samsunsporlu Anthony Musaba'nın kullandığı kiralık 34 DAE 333 plakalı otomobil, Ankara Bulvarı'nda motor bölümünden alev alarak küle döndü; futbolcu yara almadan kurtuldu.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 11:33
İlkadım, Ankara Bulvarı

Samsunspor oyuncusu Anthony Musaba'nın kullandığı kiralık otomobil, Ankara Bulvarı üzerinde motor bölümünden alev alarak kısa sürede küle döndü.

Seyir halindeyken motor kısmında başlayan yangın, 34 DAE 333 plakalı aracı sararak hızla alev topuna dönüştü. Musaba araçtan süratle çıkarak yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Yangın nedeniyle yolda kısa süreli trafik aksadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı; yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

