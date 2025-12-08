Anthony Musaba'nın Otomobili Alev Aldı: Samsunsporlu Futbolcu Yarasız Kurtuldu
İlkadım, Ankara Bulvarı
Samsunspor oyuncusu Anthony Musaba'nın kullandığı kiralık otomobil, Ankara Bulvarı üzerinde motor bölümünden alev alarak kısa sürede küle döndü.
Seyir halindeyken motor kısmında başlayan yangın, 34 DAE 333 plakalı aracı sararak hızla alev topuna dönüştü. Musaba araçtan süratle çıkarak yara almadan kurtuldu.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Yangın nedeniyle yolda kısa süreli trafik aksadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı; yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
