ANTİAD üyeleri 29 Ekim Cumhuriyet Balosu'nda buluştu

Antalya'da coşkulu Cumhuriyet kutlaması

Antalya İş İnsanları Derneği (ANTİAD) üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen Cumhuriyet Balosu'nda bir araya geldi. Kent merkezindeki bir otelde düzenlenen etkinlik, hem bayram coşkusunu hem de cumhuriyet değerlerine vurgu yapan konuşmalarıyla dikkat çekti.

ANTİAD Başkanı Bilal Köleoğlu, yaptığı konuşmada sadece bir bayramı değil, dirilişi, umut yolculuğunu ve bir milletin küllerinden doğuşunu kutladıklarını söyledi.

Köleoğlu, Cumhuriyet'in bir yaşam biçimi olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti: "Cumhuriyet, Anadolu’nun yüreğinde filizlenen bağımsızlık ateşidir. Cumhuriyet, kadının, erkeğin, gencin, yaşlının eşitçe yan yana durabildiği, düşüncenin zincirsiz olduğu aydınlık bir ufuktur ve o ufkun adı Atatürk’tür. O, sadece bir komutan değil, bir fikir, bir vizyon, bir devrimdir. Bizler bugün burada, onun kurduğu Cumhuriyet’in gölgesinde değil, onun yaktığı ışığın altında parlıyoruz."

Köleoğlu, ayrıca Atatürk'ün "Sanayileşmek en büyük milli davalarımızdan biridir." sözünü hatırlatarak üretmeyi, paylaşmayı ve büyümeyi ulusal bir görev olarak gördüklerini ifade etti.

Etkinliğe katılanlar arasında Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, CHP Antalya Milletvekilleri Cavit Arı ve Aliye Coşar, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı İdris Taş yer aldı.

Gece, Cumhuriyet değerlerinin vurgulandığı konuşmalar ve katılımcılar arasındaki dayanışma mesajlarıyla sona erdi.

