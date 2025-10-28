ANTİAD Üyeleri 29 Ekim Cumhuriyet Balosu'nda Buluştu

ANTİAD üyeleri 29 Ekim Cumhuriyet Balosu'nda Antalya'da bir araya geldi; Bilal Köleoğlu ve çok sayıda toplum ve siyaset lideri etkinlikte yer aldı.

Yayın Tarihi: 28.10.2025 23:38
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 23:38
ANTİAD Üyeleri 29 Ekim Cumhuriyet Balosu'nda Buluştu

ANTİAD üyeleri 29 Ekim Cumhuriyet Balosu'nda buluştu

Antalya'da coşkulu Cumhuriyet kutlaması

Antalya İş İnsanları Derneği (ANTİAD) üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen Cumhuriyet Balosu'nda bir araya geldi. Kent merkezindeki bir otelde düzenlenen etkinlik, hem bayram coşkusunu hem de cumhuriyet değerlerine vurgu yapan konuşmalarıyla dikkat çekti.

ANTİAD Başkanı Bilal Köleoğlu, yaptığı konuşmada sadece bir bayramı değil, dirilişi, umut yolculuğunu ve bir milletin küllerinden doğuşunu kutladıklarını söyledi.

Köleoğlu, Cumhuriyet'in bir yaşam biçimi olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti: "Cumhuriyet, Anadolu’nun yüreğinde filizlenen bağımsızlık ateşidir. Cumhuriyet, kadının, erkeğin, gencin, yaşlının eşitçe yan yana durabildiği, düşüncenin zincirsiz olduğu aydınlık bir ufuktur ve o ufkun adı Atatürk’tür. O, sadece bir komutan değil, bir fikir, bir vizyon, bir devrimdir. Bizler bugün burada, onun kurduğu Cumhuriyet’in gölgesinde değil, onun yaktığı ışığın altında parlıyoruz."

Köleoğlu, ayrıca Atatürk'ün "Sanayileşmek en büyük milli davalarımızdan biridir." sözünü hatırlatarak üretmeyi, paylaşmayı ve büyümeyi ulusal bir görev olarak gördüklerini ifade etti.

Etkinliğe katılanlar arasında Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, CHP Antalya Milletvekilleri Cavit Arı ve Aliye Coşar, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı İdris Taş yer aldı.

Gece, Cumhuriyet değerlerinin vurgulandığı konuşmalar ve katılımcılar arasındaki dayanışma mesajlarıyla sona erdi.

Antalya İş İnsanları Derneği (ANTİAD) üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen...

Antalya İş İnsanları Derneği (ANTİAD) üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen Cumhuriyet Balosu'nda bir araya geldi. Etkinlikte, ANTİAD Başkanı Bilal Köleoğlu konuşma yaptı.

Antalya İş İnsanları Derneği (ANTİAD) üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen...

İLGİLİ HABERLER

Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar

Bahis Skandalı: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 371 Hakemin Hesabını Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de Park Halindeki Araçlara Çarpıp Kaçan Sürücü Başka Araçla Çarpıştı
2
Bükreş'te Resepsiyonla Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. Yılı Kutlandı
3
Bilecik'te Cumhuriyet'in 102. Yılı Fener Alayı
4
ANTİAD Üyeleri 29 Ekim Cumhuriyet Balosu'nda Buluştu
5
Trablus'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlandı: Türkiye-Libya İlişkileri Öne Çıktı
6
Zagreb'de 29 Ekim Coşkusu: Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. Yılı Konserle Kutlandı
7
İzmir Foça'da 86 düzensiz göçmen yakalandı

Black Friday 2025: Efsane Cuma 28 Kasım'da Başlıyor

Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Yeni Seçenek: 90 Bin TL Nakit mi, 550 Bin TL Faizsiz Kredi mi?

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar

29 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler — Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

Bahis Skandalı: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 371 Hakemin Hesabını Açıkladı

İstanbul'u Sallayan Deprem: Merkez Üssü Balıkesir Sındırgı, Büyüklük 6.1

Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman? EGM'den Kılavuz Bekleniyor

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

İstanbul'a 15 Bin TOKİ Kiralık Konut: Kira Rayiç Bedelinin Yarısına Kiralanacak

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar