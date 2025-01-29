Antikacı Serkan Topal, 78 Yıl Önceki Mektupları Sahiplerine Ulaştırmayı Hedefliyor

Antikacı Serkan Topal, Tarihi Mektupları İade Etmek İçin Yola Çıktı

İstanbul'da yaşayan Serkan Topal, antika pazarında satın aldığı ve ABD'de diplomat olarak görev yapan Kaya Kutlu'ya ait 78 yıl önceki mektupları sahiplerine ulaştırmak için çabalarını sürdürüyor. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde memur olarak çalışan Topal, amatör antikacılıkla 10 yılını geride bıraktı.

Mektupları İnceledikten Sonra Sahiplerini Aramaya Karar Verdi

Feriköy Antika Pazarı'nda bulduğu 6 mektubu okuduktan sonra, içlerinden birinin 1947 tarihinde Kaya Kutlu tarafından Aydın'da yaşayan kayınpederi Ali Töz'e yazıldığını fark eden Topal, mektupların adresini ve sahiplerini bulmaya karar verdi.

Hasanefendi Mahallesi'nden İpuçları Arıyor

Mektupların gönderildiği Hasanefendi Mahallesi'ne giden Topal, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıllar geçtikçe sokak isimlerinin değiştiğini belirtti. Muhtar ile görüşen Topal, Ali Töz ismine henüz ulaşamadığını ifade etti.

Aileye Ulaşmanın Yollarını Arıyor

Topal, mektuplardan Ali Töz'ün 3 kızı olduğunu tahmin ettiklerini dile getiriyor. Mektuplardaki bilgilere dayanarak, dönemin diplomatının akrabalarına ulaşabileceğini umuyor. Mektuplarda bahsi geçen Nihal, Sema, Sedef, Haydar ve Simten gibi isimlerin tanıyanlarına ulaşarak, mektupları ali amcanın torunlarına ulaştırmayı hedefliyor.

Her Mektup Kendi Hikayesini Taşıyor

Mektupların içeriklerinin o dönemi yansıttığına dikkat çeken Topal, mektup sahiplerinin aile fotoğraflarının yokluğunun nedeninin dönemin koşullarından kaynaklandığını vurguladı. "Fotoğraf makinesi yokmuş. Bu nedenle aile fotoğrafı yollayamamış. Bir arkadaşından makine alacakmış, ondan sonra fotoğraf yollayabilecekmiş" şeklinde konuştu. Ayrıca, Kaya Kutlu'nun o dönemde 860 dolar maaş aldığını ve bu durumun mektuplarda sıkça yer aldığını ifade etti.

İstanbul'da yaşayan Serkan Topal, antika pazarından satın aldığı ve ABD'de diplomat olarak görev yapan Kaya Kutlu'nun 78 yıl önce yazdığı mektupları sahiplerine ulaştırmak istiyor. Yıldız Teknik Üniversitesinde memur olarak çalışan Topal, açıklamada bulundu.

İstanbul'da yaşayan Serkan Topal, antika pazarından satın aldığı ve ABD'de diplomat olarak görev yapan Kaya Kutlu'nun 78 yıl önce yazdığı mektupları sahiplerine ulaştırmak istiyor. Yıldız Teknik Üniversitesinde memur olarak çalışan Topal, açıklamada bulundu.