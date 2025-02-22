AP Ajansı, Trump Yönetimine İfade Özgürlüğü Davası Açtı

Associated Press (AP) haber ajansı, ifade özgürlüğünün ihlal edildiği gerekçesiyle ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin üç yetkilisine dava açtı.

Dava dilekçesinde, Başkanlık etkinliklerine erişimlerinin engellenmesinin, ifade özgürlüğünü ihlal ettiği savunuldu. AP, Washington'daki ABD Bölge Mahkemesi'ne sunduğu belgede, Beyaz Saray'ın "ifade özgürlüğünü kontrol etme yönünde anayasaya aykırı çabalar içerdiğini" öne sürdü.

Dilekçede, "ABD'deki basın ve tüm halk, kendi kelimelerini seçme ve hükümet tarafından misilleme görmeme hakkına sahiptir." ifadesine yer verildi. Ayrıca, "AP'nin editoryal bağımsızlığına ve haber toplama yeteneğine yönelik bu hedefli saldırı, Anayasa'nın ilk değişikliğine tam bir saldırıdır. Mahkeme bunu derhal düzeltmelidir." denildi.

Dava dilekçesinde, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Susan Wiles, Özel Kalem Müdür Yardımcısı Taylor Budowich ve Basın Sözcüsü Karoline Leavitt isimleri yer aldı. Davaya, ABD Bölge Yargıcı Trevor McFadden atanmış durumda.

Dava, Beyaz Saray'ın AP'ye erişimi kısıtlamaya başlamasından 10 gün sonra açılmasıyla dikkat çekti.

Beyaz Saray yetkilileri, davaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "Onları mahkemede göreceğiz. Haklı olduğumuzu hissediyoruz. Her gün Beyaz Saray'da gerçeğin ve doğruluğun mevcut olduğundan emin olacağız." dedi.

Amerika Körfezi eleştirisi

Öte yandan, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Yardımcısı ve Kabine Sekreteri Taylor Budowich, geçen hafta X sosyal medya platformunda AP'yi eleştirerek, ajansın "Amerika Körfezi" ifadesini kullanmaması nedeniyle tepki göstermişti. Budowich, AP'nin "Amerika Körfezi'nin yasal coğrafi isim değişikliğini" görmezden gelmeye devam ettiğini savunarak, "Bu karar yalnızca bölücü olmakla kalmıyor, aynı zamanda Associated Press'in yanlış bilgi yayma konusundaki kararlılığını da gözler önüne seriyor." ifadesinde bulundu.

Budowich, ABD Anayasası'nın ilk maddesi kapsamında AP ajansının "sorumsuz ve dürüst olmayan haber yapma" hakkının basın özgürlüğü gereğince korunduğunu belirtmiş; ancak bu hakkın AP'ye Beyaz Saray'daki Oval Ofis veya başkanlık uçağı Air Force One gibi özel alanlara serbest şekilde girme hakkı tanımadığını vurgulamıştır.