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AP'de Bulgaristan Türklerinin İsim Değiştirme Tarihine Işık Tutan Sergi Açıldı

AP'de açılan sergi, Bulgaristan Türklerinin isimlerinin zorla değiştirildiği karanlık dönemi gözler önüne seriyor.

Yayın Tarihi: 21.05.2025 21:30
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 21:30
AP'de Bulgaristan Türklerinin İsim Değiştirme Tarihine Işık Tutan Sergi Açıldı

AP'de Bulgaristan Türklerinin Kayıp Tarihine Dikkat Çekiliyor

Avrupa Parlamentosu'nda (AP), Milletvekili İlhan Küçük’ün girişimiyle, Bulgaristan'daki Müslüman Türklerin isimlerinin zorla değiştirildiği döneme ışık tutan bir sergi düzenlendi.

"İsim, Kimlik ve Hafıza" Sergisi

"İsim, Kimlik ve Hafıza: Bulgaristan'da Müslüman-Türk İsimlerinin Değiştirilmesinin Son Aşamasının 40. Yılı" başlıklı sergi, Avrupa'yı Yenile (Renew Europe) grubundan Bulgaristan milletvekili Küçük’ün ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Etkinlik, Bulgaristan'da Müslüman Türk toplumunun 1970'ler ve 1980'lerde yaşadıklarına dair derin bir bakış sunan fotoğraflarla büyük ilgi gördü.

Küçük’ten Önemli Mesajlar

Bulgaristan Türkü milletvekili Küçük, sergi ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "AP'de yıllar boyunca yaşadığımız zor zamanları anlatmak ve Avrupa'nın kamuoyuna bir çağrıda bulunmak istedik" dedi. Aynı zamanda, bu karanlık hadiselerin unutmaması gerektiğine vurgu yaparak, "Gelecek nesillere aktarılması gerekli. Modern çağda ise Avrupa Türkleriyle birlikte neler yapabileceğimizi düşünmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Avrupa Parlamentosunda (AP), Milletvekili İlhan Küçük'ün ev sahipliğinde Bulgaristan'daki Müslüman...

Avrupa Parlamentosunda (AP), Milletvekili İlhan Küçük'ün ev sahipliğinde Bulgaristan'daki Müslüman Türk toplumunun isimlerinin zorla değiştirildiği döneme ışık tutan bir sergi açıldı.

Avrupa Parlamentosunda (AP), Milletvekili İlhan Küçük'ün ev sahipliğinde Bulgaristan'daki Müslüman...

Avrupa Parlamentosunda (AP), Milletvekili İlhan Küçük'ün ev sahipliğinde Bulgaristan'daki Müslüman Türk toplumunun isimlerinin zorla değiştirildiği döneme ışık tutan bir sergi açıldı.

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