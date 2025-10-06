AP'de von der Leyen'e İki Gensoru Önergesi — Gazze ve Ticaret Eleştirileri

AP Genel Kurulu'nda von der Leyen hakkında sol ve aşırı sağdan iki gensoru önergesi görüşüldü; eleştiriler Gazze politikası ile MERCOSUR ve ticaret anlaşmaları üzerine yoğunlaştı.

AP Genel Kurulunda von der Leyen hakkında iki ayrı gensoru tartışması

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen hakkında sol ve aşırı sağ grupların sunduğu iki ayrı gensoru önergesi ele alındı. Alman siyasetçi, hem Gazze politikası hem de AB'nin ticaret anlaşmaları nedeniyle sert eleştirilerin hedefi oldu.

Aşırı sağdan ticaret ve bürokrasi eleştirisi

Avrupa'nın Vatanseverleri grubunun söz alan Fransız milletvekili Jordan Bardella, von der Leyen'e hitaben 'Yıllardır, sizin başkanlığınız altında, AB kimsenin bilmediği bir yere doğru hızla ilerliyor' dedi. Bardella, MERCOSUR ve AB-ABD ticaret anlaşmalarının Avrupa çiftçileri ve ekonomisine zarar verdiğini savundu ve 'Diğer büyük güçler çıkarlarını korumak için canla başla mücadele ederken, siz aslında Avrupa'nın uluslararası ticaretten çekilme kararını imzalıyorsunuz' ifadelerini kullandı.

Bardella ayrıca AB bürokrasisini, göç ve genişleme politikalarını eleştirdi ve komisyon üyelerinin maaşlarına dikkat çekerek, komisyon üyelerinin ayda 27 bin avro aldığını belirtti. Tüm vekilleri gensoruya destek vermeye çağıran Bardella, bu oylamanın 'Macron'un Avrupa'sına, von der Leyen'in Avrupa'sına karşı bir oylama' olduğunu söyledi.

Sol grubun suçlaması: Gazze politikası

Sol grup adına konuşan Fransız vekil Manon Aubry, von der Leyen'i doğrudan hedef alarak 'Bayan von der Leyen, gitmelisiniz. Korkaklığınız ve eylemsizliğinizle Gazze'deki soykırıma ortak oldunuz' dedi. Aubry, AB'nin Rusya'ya yönelik 19. yaptırım paketinin kabul edildiği süreçte İsrail'le ticari ilişkilerin durdurulmasını ve silah ambargosunu reddettiğini vurguladı.

Aubry, ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik eleştirilerde bulunarak von der Leyen'in bazı politikalarının ABD çıkarlarına teslimiyet olarak algılandığını savundu ve MERCOSUR Serbest Ticaret Anlaşması kararlarını demokrasiye aykırı davranışlarla ilişkilendirdi. Aubry, alınan kararların tarımı, çevreyi ve üye devletlerin parlamenter süreçlerini olumsuz etkilediğini iddia etti.

Von der Leyen'in savunması: Birlik vurgusu ve Rusya suçlaması

Von der Leyen, eleştirilere yanıtında Avrupa'nın hem dışardan hem de 'içeriden bir meydan okumayla' karşı karşıya olduğunu belirterek, Avrupa birliğini koruma taahhüdünü yineledi. Rakip güçlerin ayrışmaları kullanmaya çalıştığını ve bu ayrışmaları kışkırttığını öne sürdü.

Von der Leyen, Rusya'nın son dönemde AB'nin doğu kanadındaki ülkelerin hava sahalarını ihlal ettiğini söyleyerek, Vladimir Putin'in 'Avrupalıları birbirine düşürmeyi hedeflediğini' iddia etti ve bu tür hamleleri 'tuzak' olarak nitelendirdi. Ardından birlik mesajının verilmesi gerektiğini vurguladı.

9 Ekim'de yapılacak gensoru önergesi oylaması öncesinde von der Leyen, bazı vekillerin Gazze, Ukrayna, ticaret ve ABD ilişkileri konularında gerçek ve meşru endişeleri olduğunu kabul ettiğini, bu konulara ilişkin yanıtlar bulmak için etkileşimde olacağını belirtti.

Parlamento süreci ve önceki oylama

Von der Leyen daha önce de benzer bir süreçle karşılaşmıştı: Temmuz ayında yapılan güvensizlik oylamasında 360 milletvekili önergeye karşı çıkarken, 175 milletvekili destek vermiş ve 18 milletvekili çekimser kalmıştı. Önerge üçte iki çoğunluğa ulaşamadığı için reddedilmişti.

Parlamentonun mevcut aritmetiği dikkate alındığında, önergelerin kabul edilmesi halinde Komisyon ve başkanın istifa etmek zorunda kalacağı kuralına rağmen, girişimlerin başarıya ulaşması beklenmiyor.

