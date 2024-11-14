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AP, Orman Tahrip Kurallarını Bir Yıl Erteledi

Avrupa Parlamentosu, orman tahrip yönetmeliğinin uygulanmasını 1 yıl erteleyerek çevre endişelerini önemli ölçüde etkiliyor.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 16:21
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 16:21
AP, Orman Tahrip Kurallarını Bir Yıl Erteledi

AP'den Orman Tahrip Yönetmeliğine Erteleme

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, orman alanlarına zarar vererek üretilen ürünlerin ithalatını yasaklayan Orman Tahrip Yönetmeliği'nin uygulanmasını bire bir yıl erteleyen teklifi kabul etti. Bu karar, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda oy çokluğuyla alındı.

Erteleme ve Yükümlülükler

Oylama sonucunda, Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri ile AB üyesi olmayan ülkelerin 2024 yılı sonuna kadar yükümlülüklere tam uyum sağlayamayacakları endişeleri gözetilerek bu adım atıldı. Bu kapsamda, büyük şirketlerin yönetmelikten doğan yükümlülüklere 30 Aralık 2025 itibarıyla uyması gerekecekken, küçük işletmelere ise 30 Haziran 2026 tarihine kadar süre tanınacak.

Yeni Kategori ve Derecelendirme

Ayrıca, milletvekilleri mevcut üç kategoriye ek olarak “risk taşımayan” yeni bir ülke kategorisinin oluşturulmasını da onayladı. Bu değişiklikle, “risk yok” olarak sınıflandırılan ve orman alanlarının istikrarlı şekilde geliştiği ya da arttığı ülkelerin yükümlülükleri düşürülecek.

Yürürlük Durumu ve Tepkiler

Kabul edilen kararın yürürlüğe girmesi için AP'nin ilgili komitesinde tartışıldıktan sonra AB Konseyi ve AP tarafından onaylanması, ardından da AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanması gerekiyor. Bu duruma tepki gösteren Sol Grup'tan Fransız milletvekili Emma Fourreau, "AP'de sağ ve aşırı sağ el ele ormanları yok etmek için oy kullanıyor. Utanç verici bir koalisyon çevreyi feda ediyor ve ormansızlaşmayla ilgili düzenlemeyi yok ediyor," sözleriyle durumu eleştirdi.

Orman tahrip kuralları gereği AB üyesi 27 ülkeye, 30 Aralık itibarıyla kakao, kauçuk, soya, sığır eti, kahve, palmiye yağı ve diğer ürünleri satan şirketlerin, orman alanlarına zarar verilmediğini kanıtlamaları gerekliydi. Ancak, yönetmelik AP'deki sağ ve aşırı sağcı milletvekillerince sık sık eleştirilerek değişiklik yapılması için baskı altında tutuluyordu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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