AP Sol Grubu AB'yi Gazze Eylemsizliğiyle Suçladı: von der Leyen İstifa Etmeli

AP Sol Grubu, AB'yi Gazze'deki eylemsizlikle suçlayarak Ursula von der Leyen'in istifasını istedi; silah ambargosu ve UCM yetkisine saygı çağrısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 07.10.2025 20:10
Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 20:10
Strazburg'da basın toplantısı

Avrupa Parlamentosu'ndaki Sol grup eş başkanları Manon Aubry ve Martin Schirdewan, Strazburg'da düzenledikleri basın toplantısında Avrupa Birliği'nin Gazze konusundaki tutumunu sert sözlerle eleştirdi.

Aubry, Ursula von der Leyen hakkında Gazze'deki eylemsizliği gerekçesiyle gensoru önergesi verdiğini hatırlatarak: "Ursula von der Leyen gitmelidir çünkü korkaklığı ve eylemsizliği nedeniyle Gazze'deki soykırıma suç ortağıdır." dedi.

Aubry ayrıca AB'nin İsrail'e silah ve ticaret ambargosu uygulaması ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) yetkisine saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.

Aubry, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planını "neo-kolonyal" olarak nitelendirerek, "Bu planın hiçbir dayanağı yok. Zayıf bir plan. İsrail ordusunun geri çekilmesine yönelik bir plan yok ve bu da İsrail’in Gazze topraklarını sürekli işgal etmesinin önünü açıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Planın Binyamin Netanyahu'ya soykırımı sürdürmesi için "sınırsız yetki" verdiğini söyleyen Aubry, planı destekleyen AB'yi sessiz kalmak ve suç ortağı olmakla eleştirdi.

Schirdewan'dan ateşkes çağrısı

Martin Schirdewan ise AB'nin Gazze konusunda "kenarda durduğunu" ve bir tutum sergileyemediğini belirterek: "Netanyahu hükümetine, bunun bir insan hakları ihlali olduğunu söylemekle kalmayıp elimizdeki tüm imkanları kullanarak bu savaşı durdurmak için çağrıda bulunmak bizim görevimizdir." dedi.

Schirdewan, Gazze'ye insani yardım ulaştırılması ve sivillerin acılarının dinmesi için ateşkes çağrısını yineledi.

Haberde yer verilen verilere göre: İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 67 bin 173 Filistinli hayatını kaybetti, 169 bin 780 kişi de yaralandı.

