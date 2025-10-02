AP Sol Grup: Küresel Sumud Filosu Üyelerinin Derhal Serbest Bırakılmasını İstedi

AP Sol grup, İsrail saldırısında iletişimi kesilen filodaki Rima Hassan ve Emma Fourreau dahil tüm alıkonulanların derhal serbest bırakılmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 02.10.2025 00:29
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 00:29
AP Sol Grup: Küresel Sumud Filosu Üyelerinin Derhal Serbest Bırakılmasını İstedi

AP Sol Grup, Küresel Sumud Filosu’ndaki Üyelerin Serbest Bırakılmasını Talep Etti

Grup, Tel Aviv'e tüm alıkonulanların derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu

Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) Sol grup, İsrail'in saldırısı sonrasında Küresel Sumud Filosu ile irtibatın kesildiğini ve filoda bulunan üyeler Rima Hassan ile Emma Fourreau dahil olmak üzere bazı kişilerin akıbetine ilişkin bilgi alınamadığını bildirdi.

Grup tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırı sırasında gemiyle canlı yayın bağlantısının kesildiği, mürettebatın güvenliğinden endişe edildiği vurgulandı ve İsrail'e tüm alıkonulanların derhal serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Rima Hassan'ın saldırıdan önceki son sözleri şu şekilde aktarıldı:

"Onlarca insani yardım gönüllüsü ve yurttaş tamamen yasal ve şiddet içermeyen bir görev yürütüyor. İsrail’in uluslararası sularda gerçekleştireceği herhangi bir gözaltı, deniz hukuku ve insancıl hukuk da dahil olmak üzere uluslararası hukukun ağır ihlali anlamına gelir."

Açıklamada ayrıca AP'nin Filistin Delegasyonu Başkanı Lynn Boylan'ın tespiti paylaşıldı:

"Bu, son aylarda İsrail’in Gazze’ye insani yardım ulaştırmaya çalışan aktivistleri üçüncü kez alıkoymasıdır. Filoda bulunanlar, dünya liderlerinin cesaret edemediği bir şeyi yapıyor: Filistin halkına insani yardım ulaştırmak."

Boylan ayrıca AB'yi İsrail'e yaptırım uygulamaya çağırarak, "Tüm alıkonulanların güvenliğinin sağlanması ve serbest bırakılması uluslararası toplumun sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

Haberde, İsrail donanmasının Kuşatma altındaki Küresel Sumud Filosuna yönelik operasyonları sırasında gemileri yasa dışı şekilde ele geçirmeye başladığı da hatırlatıldı.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Can Holding soruşturmasında Atilla Ciner ve Gökhan Şen için tutuklama talebi
2
Berlin'de Küresel Sumud Filosu'na Destek Gösterisi: 300 Kişi Protestoda
3
Samsun ve Çorum'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na Saldırısı Protesto Edildi
4
Kurtulmuş: İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na Saldırısı 'Uluslararası Hukuk İhlali'
5
Adalah'dan İsrail'e Çağrı: Küresel Sumud Filosu'na Yasadışı El Koyma Durdurulsun
6
İspanya Dışişleri, Küresel Sumud Filosu için daimi izleme birimi kurdu
7
Dışişleri Bakanlığı: Küresel Sumud Filosu'na İsrail Saldırısı 'Terör Eylemi'

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin