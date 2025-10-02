AP Sol Grup: Küresel Sumud Filosu Üyelerinin Derhal Serbest Bırakılmasını İstedi

AP Sol Grup, Küresel Sumud Filosu’ndaki Üyelerin Serbest Bırakılmasını Talep Etti

Grup, Tel Aviv'e tüm alıkonulanların derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu

Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) Sol grup, İsrail'in saldırısı sonrasında Küresel Sumud Filosu ile irtibatın kesildiğini ve filoda bulunan üyeler Rima Hassan ile Emma Fourreau dahil olmak üzere bazı kişilerin akıbetine ilişkin bilgi alınamadığını bildirdi.

Grup tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırı sırasında gemiyle canlı yayın bağlantısının kesildiği, mürettebatın güvenliğinden endişe edildiği vurgulandı ve İsrail'e tüm alıkonulanların derhal serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Rima Hassan'ın saldırıdan önceki son sözleri şu şekilde aktarıldı:

"Onlarca insani yardım gönüllüsü ve yurttaş tamamen yasal ve şiddet içermeyen bir görev yürütüyor. İsrail’in uluslararası sularda gerçekleştireceği herhangi bir gözaltı, deniz hukuku ve insancıl hukuk da dahil olmak üzere uluslararası hukukun ağır ihlali anlamına gelir."

Açıklamada ayrıca AP'nin Filistin Delegasyonu Başkanı Lynn Boylan'ın tespiti paylaşıldı:

"Bu, son aylarda İsrail’in Gazze’ye insani yardım ulaştırmaya çalışan aktivistleri üçüncü kez alıkoymasıdır. Filoda bulunanlar, dünya liderlerinin cesaret edemediği bir şeyi yapıyor: Filistin halkına insani yardım ulaştırmak."

Boylan ayrıca AB'yi İsrail'e yaptırım uygulamaya çağırarak, "Tüm alıkonulanların güvenliğinin sağlanması ve serbest bırakılması uluslararası toplumun sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

Haberde, İsrail donanmasının Kuşatma altındaki Küresel Sumud Filosuna yönelik operasyonları sırasında gemileri yasa dışı şekilde ele geçirmeye başladığı da hatırlatıldı.