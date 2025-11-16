Ara Tatil Bitti: Kırıkkale'de 43 İl İçin Kilit Noktada Trafik Yoğunluğu

Ara tatil dönüşü Kırıkkale'de trafik yoğunluğu arttı

Ara tatilin son gününde yollara çıkan milyonlarca vatandaş, 43 ilin geçiş noktası olarak bilinen Kırıkkale'de yoğunluğa neden oldu. Karayollarında oluşan araç yoğunluğu havadan görüntülendi.

Havadan görüntüler ve yol durumları

Bir haftalık tatilin sona ermesiyle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'ne bağlı yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen pazartesi günü yeniden ders başı yapacak. Tatilcilerin dönüşü şehirlerarası karayollarında hareketliliği artırdı.

Kırıkkale-Ankara D200 karayolunda trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, uzun araç kuyrukları oluştu. Sürücülerin düşük hızda ilerlediği, kavşak ve bağlantı noktalarında bekleme sürelerinin uzadığı gözlemlendi. Öte yandan Kırıkkale-Kayseri D765 kara yolunda trafik genel olarak akıcı seyretti.

Dönüş trafiğinin en fazla hissedildiği Ankara istikametinin bazı kesimlerinde trafik akışındaki yavaşlamalar havadan kaydedildi.

Güvenlik önlemleri ve sürücü uyarıları

Trafik yoğunluğunun artması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri güzergâh genelinde önlemleri artırdı. Ekipler, sürücüleri hız limitlerine uymaya, yakın takipten kaçınmaya ve uzun yolculuklarda dinlenme molası vermeye çağırdı.

