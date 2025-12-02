Araban'da Trafik Kazası: Mehmet Çetinpolat Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kontrolden çıkan araç park halindeki kamyona çarptı
Gaziantep'in Araban ilçesinde dün gece saatlerinde meydana gelen kazada, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil kontrolden çıkarak Kale Mahallesi TMO önünde park halindeki kamyona çarptı.
Otomobil hurda yığınına dönerken, araçta bulunan Tunahan Yiğit ile Mehmet Çetinpolat olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazada hayatını kaybeden Mehmet Çetinpolat'ın cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından Araban İlçe Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze namazına ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, Çetinpolat ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.
