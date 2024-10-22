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Araç Muayene İstasyonları İçin İhale Süreci Başladı

Özelleştirme İdaresi, araç muayene istasyonlarının özelleştirilmesi için ihale ilanını Resmi Gazete'de yayımladı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 11:16
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 11:16
Araç Muayene İstasyonları İçin İhale Süreci Başladı

Araç Muayene İstasyonlarının İhaleye Çıkışı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), araç muayene istasyonlarının yeniden özelleştirilmesi için ihale sürecini başlattı. İhale, iki farklı bölgeye ait muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetlerini kapsıyor.

Resmi Duyuru ve Özelleştirme Süreci

ÖİB, bu süreçle ilgili ayrıntıları Resmi Gazete'de açıkladı. İhaleye katılacak firmalar, 1'inci ve 2'nci Bölge araç muayene istasyonlarının hizmetlerini 20 yıl süreyle üstlenecek. İhaleyle birlikte imtiyaz hakkı verilecek.

İhale Şartları

Bölge başına belirlenen ihale şartname bedeli 750 bin lira olarak belirlenirken, geçici teminat bedeli ise 15 milyon dolar olarak açıklandı. Teklif verme süreci için son tarih 10 Ocak 2025.

Pazarlık Usulü ile İhale

İhaleler, kapalı zarfla birden fazla teklif sahibinden alınarak yürütülecek. Ayrıca, devam eden pazarlık görüşmelerinin ardından, açık artırma yöntemiyle sonuçlandırılacak.

Katılımcılardan Beklentiler

İhaleye katılacak firmaların, araç muayene sektöründe en az 5 yıl deneyim sahibi olmaları ve bu süre içinde toplamda en az 1 milyon aracın muayene işlemini gerçekleştirdiğini kanıtlayan belgeleri sunmaları gerekiyor.

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