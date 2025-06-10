Araç Sahiplerine Yeni Zorunluluk: Yeşil Fren Lambası Geliyor

Trafik güvenliği ile ilgili yeni düzenlemelerin ardı arkası kesilmezken, araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir gelişme daha gündeme geldi. Kavşaklarda sıkça yaşanan tehlikeli çarpışmaların önüne geçmek amacıyla geliştirilen yeşil fren lambası sistemi, çok yakında tüm motorlu taşıtlarda zorunlu hale gelecek.

Kaza Önlemede Yeni Sistem

Graz Teknoloji Üniversitesi'nden bilim insanlarının öncülüğünde ortaya çıkan yeşil fren lambası, mevcut kırmızı fren lambalarına ek olarak aracın ön kısmına monte edilecek. Yapılan araştırmalar, insan gözünün yeşil rengi kırmızıya göre çok daha hızlı algıladığını gösteriyor. Özellikle yoğun trafik akışında, sürücülerin karşıdan gelen araçların fren yaptığını anlık olarak fark etmesi, hayati önem taşıyor. İşte bu noktada devreye girecek yeşil ışıklar, ani duruşları ve kazaları önleme konusunda sürücülere büyük avantaj sağlayacak.

Yeni Sistem Etkinliği Denendi

Bu sistemle ilgili yapılan çalışmalarda, 200'den fazla trafik kazasının detaylı bir şekilde incelendiği ve farklı renklerdeki ön fren lambalarının sürücülerin tepkileri üzerindeki etkilerinin gözlemlendiği bildirildi. Deneyler sonucunda, yeşil rengin sürücüler tarafından diğer renklere kıyasla çok daha hızlı algılandığı ve bu sayede reaksiyon sürelerinin kısaldığı tespit edildi. Uzmanlar, yeşil fren lambalarının trafik güvenliği açısından büyük bir önem taşıdığını vurguladı.

Araçlarda Yeşil Işık

Test süreçlerinde kırmızı ve diğer renkler de detaylı bir şekilde değerlendirilmiş olsa da, trafik psikolojisi uzmanları yeşil rengin en uygun seçenek olduğu konusunda hemfikir kaldılar. Yeşil ışık, sadece "dur" anlamına gelmekle kalmayıp, aynı zamanda "harekete geçebilir" mesajını da içerdiği için sürücüler arasında kafa karışıklığı yaratmayacak. Bu sayede, sürücüler karşıdan gelen bir aracın fren yaptığını net bir şekilde anlayabilecek ve tehlikeli durumlara karşı daha bilinçli ve hızlı bir şekilde önlem alabilecekler.