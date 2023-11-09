Araç satışlarında yeni dönem: Düşük fiyat sonrası yöntem değişti

Otomobil pazarında alınan tedbirlerin ardından alıcılar da satıcılar da piyasadan çekildi. Fiyat balonu sönmeye devam ediyor. Dolayısıyla bu sektörde otomobil satışı için farklı yöntemlerin kullanıldığı bilinmektedir. Bu bağlamda, son dönemde meta mübadelesi biçiminin ön plana çıktığı görülmektedir.

Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği'nin (İMAS) başkanlık görevini yürüten Hayrettin Ertemel, şöyle konuştu:

“Otomobil sektörü açısından değerlendirildiğinde, yeni otomobillerin bolluğu ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgisi sayesinde otomobil artık kayıt dışı bir yatırım veya ticaret alanı olmaktan çıkmıştır. Öte yandan ülkemiz ekonomi politikasının bir parçası olarak mevduat faiz oranlarının artması ve borsa gibi çeşitli yatırım araçlarının daha cazip hale gelmesi, yatırımcıları tasarruflarını otomobil yerine bu alanlara aktarmaya yöneltmiştir.





“DEĞİŞİM YÖNTEMİ TERCİH EDİLMEYE BAŞLIYOR”

Tüm bu nedenler birleştiğinde araba fiyatlarının artışı durur, hatta bir miktar düşme eğilimine girer. Araç talebinin düşük olması nedeniyle satışlar uzadıkça, araç sahibi vatandaşlarımız yeni ve aynı zamanda daha uygun fiyat üzerinden yararlanmak için takası tercih etmeye başladı.

“OTOMOBİL TİCARETİ ÇOK ARTTI”

Son zamanlarda meslektaşlarımıza yönelik araç takas teklifleri önemli ölçüde arttı. Bazen emlak takası teklifleri de sunulmaktadır. Deniz taşıtları ve motosikletler gibi araçlar da sunulan takas anlaşmalarının bir parçasıdır. Ancak işimiz otomobil bayiliği olduğu için çoğu arkadaşımız sadece araçla araç değiştirmeyi düşünüyor.

TAKAS SATIŞLARI SEKTÖRÜ HAREKETE GEÇİRİR Mİ?

Esas itibarıyla takas satışları meslektaşlarımız için daha basit bir yöntem olup stok stoklama sırasında süreci kolaylaştırır. Ancak takas edilen aracın daha önce yüksek fiyattan satın alınmış olması ya da eski fiyatla değerlenmek istenmesi gibi nedenlerle bu süre zarfında takas anlaşması yapılamamaktadır.

Şu anda fiyatlarda normalleşme sürecindeyiz. Düşüş trendi sırasında yeni fiyatın kabul edilmesi biraz zaman alabilir. Araç beklenenden daha uygun fiyata satılsa bile bu aynı zamanda daha uygun fiyatlı araba satın alma imkanını da verir dolayısıyla yeni fiyat kısa sürede kabul edilecek ve süreç daha uygun hale gelecektir o noktada daha kolay olsa gerek.





YENİ VE İKİNCİ EL KULLANIM FİYATLARI YIL SONUNDA ARTACAK MI?

Tüketicinin otomobil talebindeki düşüşün ana nedenlerinden biri krediye erişim zorluğudur. Krediye erişim kolaylaştıkça talep yeniden artmaya başlayacak.

Diğer taraftan, şimdilerde durağan dönemde beklemek, süreci izleyerek birikim yapmak gerekiyor. Yeni yıldan itibaren kredi konusu ne olursa olsun bu bekleyen talebin devreye gireceğini ve piyasamızda hareket başlayacağını düşünüyoruz. Şu anda fiyat açısından çok cazip fırsatların olduğu bir dönemdeyiz. Yeni yılda artan talep, döviz kurları, enflasyon gibi nedenlerle fiyatlar kabul edilebilir seviyelerde artabilir. Dolayısıyla araç almayı düşünen vatandaşlarımız bu süreyi değerlendirerek daha uygun şartlarda araç satın alabilirler."