Aralık 2024 Enflasyon Raporu: TÜFE ve Yİ-ÜFE Artış Oranları Belirli Oldu

TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi), Aralık 2024 itibarıyla aylık bazda %1,03 artış gösterirken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) %0,4 oranında yükseldi. Yıllık enflasyon oranları ise Tüketici fiyatlarında %44,38, yurt içi üretici fiyatlarında ise %28,52 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık 2024 itibarıyla 12 aylık ortalamalar değerlendirildiğinde, tüketici fiyatları %58,51, yurt içi üretici fiyatları %41,1 artış gösterdi. Bu durum, TÜFE’nin aylık bazda Haziran 2023'ten bu yana en düşük artış oranına ulaşması anlamına geliyor.

Böylece Aylık Değişim Oranları:

TÜFE: %1,03 - Yİ-ÜFE: %0,4

Yıllık enflasyon rakamları ise TÜFE için Temmuz 2023'ten, Yİ-ÜFE için ise Mart 2021'den beri kaydedilen en düşük seviyeler oldu. Yıllık enflasyon TÜFE'de Temmuz 2023’te %47,83, Yİ-ÜFE’de ise Mart 2021’de %31,2 olarak belirlenmişti.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan 19 ekonomist, Aralık 2024’te TÜFE’nin %1,61 artış göstereceğini öngörmüştü. Bu tahmin doğrultusunda yıllık enflasyonun %45,21 seviyesine gerilemesi bekleniyordu.

TÜFE ve Yİ-ÜFE Aylık Değişim Oranları:

Veriler, geçmişe dönük enflasyon oranlarının takibi açısından önemli bir kaynak oluşturuyor.

Aylık Değişim:

TÜFE YI-ÜFE (2024)

Ocak: %1,1 %0,3

Şubat: %0,7 %1,2

Mars: %1,19 %0,4

... (devam ediyor)

Enflasyon verileriyle ilgili detaylı bilgiler, ekonomistler ve vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.