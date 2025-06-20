DOLAR
39,67 0,12%
EURO
45,78 0,54%
ALTIN
4.297,86 -0,29%
BITCOIN
4.090.381,94 1,08%

Arap Birliği Dışişleri Bakanları İstanbul'da Olağanüstü Toplandı

Arap Birliği Dışişleri Bakanları, İsrail ve İran arasındaki gerginlikleri değerlendirmek üzere İstanbul'da toplandı.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 21:33
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 21:33
Arap Birliği Dışişleri Bakanları İstanbul'da Olağanüstü Toplandı

Arap Birliği Dışişleri Bakanları İstanbul’da Olağanüstü Toplantıda

Arap Birliği Dışişleri Bakanları, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmalarla ilgili gelişmeleri değerlendirmek amacıyla İstanbul'da olağanüstü bir toplantı düzenledi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) 51. Oturumu vesilesiyle İstanbul’da bulunan bakanlar, İsrail’in saldırılarıyla tırmanan durumu masaya yatırmak üzere bir araya geldi.

Bu olağanüstü toplantıda, İsrail'in 13 Haziran'da İran'a yönelik başlattığı şiddetli saldırıların ve İran'ın buna karşı gösterdiği misillemelerin yarattığı gelişmeler ele alınacak.

Toplantının ardından bir basın açıklaması yapılması bekleniyor. Bakanlar, yarın da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek İİT DBK 51. Oturumu'na katılacak.

Arap Birliği Dışişleri Bakanlarının, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmalarla...

Arap Birliği Dışişleri Bakanlarının, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmalarla bağlantılı gelişmeleri değerlendirmek üzere İstanbul’da düzenlenen olağanüstü toplantısı başladı. Toplantıya Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi (ortada), Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit (solda) ve Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hüsam Zeki (sağda) de katıldı.

Arap Birliği Dışişleri Bakanlarının, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmalarla...

Arap Birliği Dışişleri Bakanlarının, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmalarla bağlantılı gelişmeleri değerlendirmek üzere İstanbul’da düzenlenen olağanüstü toplantısı başladı. Toplantıya Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi (ortada), Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit (solda) ve Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hüsam Zeki (sağda) de katıldı.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul, Ankara, Antalya ve Bursa'da Devlet Desteği: 40.000 TL Tek Seferde Verilecek

Denizli'de Ücretsiz Spor Okulları Yaz Dönemine Hazır!

Erzurum'da Halk Pazarı İle Fiyatlar Çakıldı!

Sağlık Ocaklarından Artık Paralı Rapor Başvurusu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de Denizde Boğulma Faciası: Genç Sağlıkçı Hayatını Kaybetti
2
Kamu Yönetiminde Etkin Denetim Semineri Gerçekleşti
3
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Brüksel'de Türk Toplumu Buluşması'nda Önemli Açıklamalarda Bulundu
4
Balıkesir'deki Zeytinlik Yangını Kontrol Altına Alındı
5
Samsun'da 4 Günde Kurtarılan 96 Kişi ve Ulaşılan 62 Hastaya Yoğun Mücadele
6
Fransa'dan İran'a Nükleer Mesaj: Askeri Çözümler Geçersiz
7
Kula'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Fethiye'de Atık Yağınızı Getirin, 250 TL Hediye Çeki Kazanın!

İstanbul, Ankara, Antalya ve Bursa'da Devlet Desteği: 40.000 TL Tek Seferde Verilecek

Şanlıurfa'da Bedava Dağıtım Başladı! Evlere kadar ulaşıyor

Ziraat Bankası'ndan HGS Etiketi alana %50 İade Müjdesi

Erzurum'da Halk Pazarı İle Fiyatlar Çakıldı!

Yüzyılın Şoku: Akaryakıta Dev Zam Geliyor

Türkiye Genelinde Ücretsiz Wi-Fi Hizmeti!

TAB Gıda'dan 5 Bin Yeni İstihdam Müjdesi!

Denizli'de Ücretsiz Spor Okulları Yaz Dönemine Hazır!

2025 ÖTV Muafiyeti: Şartlar ve Limitler Değişti

Sağlık Ocaklarından Artık Paralı Rapor Başvurusu

Coca-Cola'nın Topo Chico Maden Suyu Ürünlerinde Bakteri Tehlikesi!