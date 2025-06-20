Arap Birliği Dışişleri Bakanları İstanbul'da Olağanüstü Toplandı

Arap Birliği Dışişleri Bakanları İstanbul’da Olağanüstü Toplantıda

Arap Birliği Dışişleri Bakanları, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmalarla ilgili gelişmeleri değerlendirmek amacıyla İstanbul'da olağanüstü bir toplantı düzenledi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) 51. Oturumu vesilesiyle İstanbul’da bulunan bakanlar, İsrail’in saldırılarıyla tırmanan durumu masaya yatırmak üzere bir araya geldi.

Bu olağanüstü toplantıda, İsrail'in 13 Haziran'da İran'a yönelik başlattığı şiddetli saldırıların ve İran'ın buna karşı gösterdiği misillemelerin yarattığı gelişmeler ele alınacak.

Toplantının ardından bir basın açıklaması yapılması bekleniyor. Bakanlar, yarın da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek İİT DBK 51. Oturumu'na katılacak.

Arap Birliği Dışişleri Bakanlarının, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmalarla bağlantılı gelişmeleri değerlendirmek üzere İstanbul’da düzenlenen olağanüstü toplantısı başladı. Toplantıya Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi (ortada), Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit (solda) ve Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hüsam Zeki (sağda) de katıldı.

Arap Birliği Dışişleri Bakanlarının, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmalarla bağlantılı gelişmeleri değerlendirmek üzere İstanbul’da düzenlenen olağanüstü toplantısı başladı. Toplantıya Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi (ortada), Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit (solda) ve Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hüsam Zeki (sağda) de katıldı.