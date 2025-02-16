Arap Birliği İçişleri Bakanları 42. Dönem Toplantısı Tunus'ta Başladı

Arap Birliği İçişleri Bakanları Konseyi'nin 42. Dönem Toplantısı, güvenlik işbirliği konularını ele almak üzere Tunus'ta düzenleniyor.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 15:29
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 15:29
Arap Birliği İçişleri Bakanları 42. Dönem Toplantısı Tunus'ta Başladı

Arap Birliği İçişleri Bakanları Konseyi 42. Dönem Toplantısı Tunus'ta Başladı

Arap Birliği İçişleri Bakanları Konseyi'nin 42. Dönem Toplantısı, Tunus'ta yoğun bir katılımla başladı. Bu önemli toplantıya, Arap Birliği'nden temsilciler, üst düzey heyetler ve Interpol gibi uluslararası güvenlik kurumlarından yetkililer katılıyor.

Toplantının Gündemi

Uyuşturucu ve psikotrop maddelerin yasa dışı kullanımıyla mücadele kapsamında Arap dünyasının stratejisinin uygulandığı planın detaylarının ele alınacağı toplantıda, ayrıca bilişim suçları ve sivil savunma taslaklarının bazı aşamaları da tartışılacak. Bu süreç, Arap ülkeleri arasında iç güvenliğin ve suçla mücadelenin güçlendirilmesini hedefliyor.

Tarihçe ve Amaç

Arap Birliği İçişleri Bakanları Konseyi, 1982 yılında Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde düzenlenen olağanüstü konferans ile kurulmuş ve kuruluştan itibaren bölgedeki güvenlik işbirliğinin koordinasyonunu sağlamayı amaçlamaktadır. Bu konferansta Konsey'in tüzüğü onaylanmış ve aynı yıl içinde Arap Birliği'ne sunulmuştur.

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